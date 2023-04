Malines.Palau Margarita Àustria

La història està feta de moltes casualitats, com ho va ser, per a l'esdevenir del nostre país, la primerenca mort del príncep Joan de Castella, hereu dels Reis Catòlics, que va deixar aviat vídua Margarida d'Àustria, filla de Maximiliano i Maria de Borgonya . Malgrat tot, Isabel i Ferran van insistir a la mateixa família: Felip, germà de Margarita, va casar amb la infanta Joana i van ser aquests els que, a la mort de la reina catòlica, es van convertir en sobirans de Castella. Margarida d'Àustria va quedar llavors com a governadora als Països Baixos i quan va néixer a Gant el primogènit de Felip el Bell i Joana la Boja i aquests van anar a Espanya per fer-se càrrec del regne, la tia va quedar a càrrec de l'educació Carles, el futur rei d´Espanya i emperador d´Alemanya.

El cas és que Margarita va preferir establir la seu de la seva governadura no a Brussel·les, sinó a Malines, que ja havia esdevingut una de les principals ciutats flamenques durant l'edat mitjana. Amb ella, Malinas va viure una etapa d'esplendor perquè era dona culta, mecenes de pintors, que es va distingir com a col·leccionista, va tenir una de les primeres biblioteques d'Europa del seu temps i fins i tot va escriure poesia. Emociona passejar pel seu palau, que actualment és seu del jutjat de primera instància i contemplar el jardí sobre el qual treia el cap la governadora per ser victorejada pels malinesos i veure la sala d'audiències, que és ara la sala de vistes judicials.

Anys més tard governaria els Països Baixos per encàrrec del Cèsar Carles el cardenal Antonio Perrenot de Granvela, molt menys estimat que Margarita, el despatx del qual és ara el de sa senyoria el jutge de Malines. Entre aquestes parets es va forjar en alguna mesura la història de l'Europa del seu temps, perquè des de Malines es governa els territoris de les actuals Bèlgica i Holanda, però a més es contenien les ambicions del rei francès Francesc I i se'n negociava una entesa amb Enric VIII d'Anglaterra. Malines és avui una ciutat petita i recoleta, però amb molt d'encant. Situada a la vora del riu Dyla, de les seves muralles medievals amb dotze portes no conserva més que la trucada de Brussel·les i gairebé tots els seus nombrosos canals han estat encegats o coberts. El centre és una gran plaça envoltada pels edificis principals: l'antiga catedral de Sant Rumoldo, de la qual emergeix una espectacular torre de 97 metres i des del campanar del qual sona un harmoniós carilló, l'edifici de l'antic ajuntament o casa dels regidors, amb una barreteria als baixos i el nou ajuntament, fruit de diverses èpoques perquè al seu pati interior hi ha construccions dels segles XIV, XIX i de dues etapes diferents del XX. Entre l?ajuntament nou i la catedral hi ha uns cables pels quals descendeixen unes campanes a les festes del setembre i al costat de la seu municipal, una curiosa estàtua del mantejament d?un pèl.

La ciutat conserva algunes velles cases de fusta i l'antic beateri, refugi de vídues i dames de respecte, s'ha convertit en un barri les cases del qual, rehabilitades, són avui molt cobejades com a vivenda de gent acomodada.

Caldrà dir que tota Malinas és plena de records de la seva vinculació amb Espanya? El nou ajuntament ostenta a la façana una estàtua de Carles V, a la seva sala de columnes hi ha un impressionant tapís ordenat confeccionar el 1565 pel cardenal Granvela per commemorar la batalla de Tunísia, la sala de plens llueix als seus vitralls els escuts dels 56 estats dels quals va ser sobirà Carles de Gant i en un dels salons municipals penja un oli amb el jove príncep acompanyant la seva tia a la cort malinesa. Això sí, el palau on va residir Carles de Gant, que era al costat de l'església de sant Pere i sant Pau, ha desaparegut en bona part i no queda res de l'Hospital Militar que tenien a Malines els Terços de Flandes.

El que sí que es conserva és la casa Van Buysleden, que va fer construir el conseller de Carles V d'aquest nom i que ara mateix és un museu històric de Malines. I d'alguna manera, la Reial Fàbrica de Tapissos De Wit continua la tradició artesana que va omplir els palaus reials de la casa d'Àustria amb els millors exemples d'aquesta manufactura flamenca. Passejar per Malinas és un descobriment incessant de les empremtes de dos segles de convivència hispanoflamenca.

Un altre atractiu de Malinas són els museus. A més de l´única porta de la muralla medieval, que exhibeix l´evolució del centre urbà a través de la història, la casa dels regidors, que és un museu d´art i història antiga, la casa de Van Busleyden i la Manufactura Reial de Tapissos , llocs tots ja citats anteriorment, hi ha museus de la deportació i persecució dels jueus durant la segona guerra mundial a la Caserna Dossin, de la joguina, arqueològica, del ferrocarril flamenc –en un antic edifici ferroviari-, de la fosa de campanes –en la casa Michiels-, de rellotges artesanals i de la cervesa.

Brussel·les és a només 25 km de Brussel·les, per la qual cosa l'accés des de la capital de Bèlgica és ràpid i immediat, bé per carretera, bé per ferrocarril. Més informació a http://www.mechelen.be .