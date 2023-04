Creuer pel mar Roig amb biguinis i abaies

En els espectacles musicals nocturns que s'ofereixen cada capvespre al teatre, el vestuari de les intèrprets femenines ha estat dissenyat acuradament per evitar l'exhibició directa de qualsevol intimitat, de manera que totes elles porten, sota la vestimenta apropiada, uns pòdics bodies que tapen el cos de peus a coll, cobrint fins i tot els braços. | Pablo-Igancio de Dalmases

Hi ha punts geogràfics consagrats per la llegenda i no hi ha dubte que el mar Roig en constitueix un. El llibre de l'Èxode relata la fugida dels jueus de la servitud a què van ser sotmesos a Egipte, el seu camí a la recerca de la terra promesa i el moment en què Moisès, després d'impetrar l'auxili diví, va aconseguir travessar aquest mar perquè les aigües es van obrir plàcidament per fer viable el pas de tot el seu poble. Aigües que van tornar a tancar-se per negar-hi els soldats del faraó Ramsès II que a “Els deu manaments”, la pel·lícula en què Cecil B. de Mille va saber traduir en espectacular imatge cinematogràfica aquest mític episodi, encarnava un estupefacte Yul Brynner. És clar que, amb independència de la bellesa d'aquest passatge, el lector contemporani es pot preguntar per què Moisès es va entossudir a travessar el mar Roig a través de les aigües quan podia haver portat la seva gent sense més contratemps utilitzant el braç de terra que ha unit sempre Egipte amb la península del Sinaí…



Bé, sempre no, perquè des de mitjans del segle XIX el canal de Suez separa aquest estret en dues ribes, una obra faraònica dirigida per Ferdinand de Lesseps que ha estalviat la penosa i llarga circumnavegació d'Àfrica que fins aleshores era inevitable per assegurar el comerç marítim entre Àsia i Europa. La via d'aigua, que va inaugurar Eugenia de Montijo, l'espanyola que va ser emperadriu dels francesos, ha estat des d'aleshores una ruta marítima d'excepcional importància, cosa que no li ha lliurat patir les conseqüències de guerres i incidents fortuïts (com ara el tancament del canal durant vuit anys a conseqüència de la “guerra dels sis dies” o la interrupció de la navegació durant una setmana el 2021 per culpa de l'encallament del gegantí vaixell de càrrega Ever Given).



Però si bé la navegació de càrrega és la que té més presència al mar Roig, des de fa algun temps la millora de la situació política en aquesta zona i, sobretot, l'obertura al turisme d'un país com l'Aràbia Saudita, que havia estat fèrriament tancat per als no musulmans i estranys, ha propiciat que les grans navilieres de creuers iniciessin una programació d'itineraris per aquestes aigües llegendàries amb punts d'atracament en una riba i l'altra. D'aquesta manera han començat a fer-se familiars tant alguns punts ja coneguts, com Aqaba a Jordània o Ieda a Aràbia Saudita, amb altres que fins ahir mateix eren absolutament ignorats com Sàfaga o Sokhna a Egipte, o Yambú, al país del sultà Abdelazis.

La veritat és que cap d'aquestes escales és gratuïta, ja que cadascuna té la raó de ser. La primera de les citades, situada al golf del mateix nom, l'espai del qual comparteix amb Israel i Aràbia Saudita, és la principal ciutat turística del regne haixemita; Sokhna, que no té pròpiament el més mínim interès, constitueix la porta d'entrada per desplaçar-se fins al Caire i veure l'esfinx i les piràmides; i Sáfaga permet la visita a Luxor. De la mateixa manera, els dos ports d'atracament saudites tenen un doble atractiu perquè per als musulmans són el lloc des del qual poden accedir a les ciutats santes de l'islam: La Meca des de Yeda i Medina des de Yambú. Els turistes, en canvi, poden anar a la segona d'aquestes ciutats, però no a la Meca, encara que sí que romandre a Yeda on es conserva un curiós, si bé força deteriorat, barri antic.

Turistes europees vestides amb abaia a Medina. | PAU-IGNASI DE DALMASOS



Aquest singular itinerari marítim fa que el col·lectiu de viatgers sigui molt més heterogeni del que és habitual. En realitat, cal diferenciar dos grups molt singularitzats. D'una banda, el dels creueristes tradicionals, adobats en tota mena de periples pel Mediterrani, el Carib, els fiords o darrerament també el golf Pèrsic, la presència del qual a bord i objectius són exclusivament de vacances; i de l'altra, un important percentatge d'embarcats, que es presumeix pertanyent a classes acomodades de països islàmics i el gaudi de les quals vacacional va acompanyat d'una finalitat religiosa: la de peregrinar a la Meca, en compliment d'un dels cinc mandats prescrits per l'Alcorà .



Res no impedeix que un grup i l'altre convisquin harmoniosament a bord i comparteixin amistosament cobertes i serveis, però també és cert que l'empresa consignatària intenta evitar qualsevol motiu d'incomoditat per part de ningú. A poc a poc el passatger kafir -és a dir, el no creient al llibre sagrat de l'Alcorà- es va advertint d'alguns detalls subtils. Així, als suggestius menús dels restaurants del vaixell o als pantagruèlics bufets no hi ha cap aliment haram, o sigui, que contingui porc. Al mateix temps, en els espectacles musicals nocturns que s'ofereixen cada capvespre al teatre, el vestuari de les intèrprets femenines ha estat dissenyat acuradament per evitar l'exhibició directa de qualsevol intimitat, de manera que totes porten, sota la vestimenta apropiada, uns pòdics bodies que tapen el cos de peus a coll, cobrint fins i tot els braços. Val a dir que, si en la majoria dels casos aquest detall pot passar més o menys desapercebut, en d'altres resulta xocant, com quan les ballarines interpreten una cançó briosa amb les cames acuradament enfundades en malles, per descomptat no transparents.

Camí de la Meca. | PAU IGNASI DE DALMASOS



Més encara, l'atracament en aigües jurisdiccionals saudites obliga a aplicar també a bord la rigorosa prohibició de la venda i el consum de begudes alcohòliques, per la qual cosa durant els dos dies de permanència al país tot el passatge assumeix l'obligada condició d'abstemi (la companyia de navegació retribueix als beneficiar-vos de la tarifa de begudes amb l'aplicació d'un descompte de vint euros a l'import d'aquestes, no hi ha malament que per bé no vingui). I un altre sí: encara que a Yeda les turistes kafir poden vestir convencionalment “l'europea”, durant la seva estada a Medina han de sobre cobrir la seva vestimenta amb la corresponent abaia que cada guia d'excursió facilita amable, encara que no gratuïtament, perquè se suposa inclosa al preu del Tour. Algunes la tornen al final de la visita, però d'altres prefereixen conservar-la com a record d'una experiència una mica insòlita.



Durant les jornades de navegació o al retorn de les excursions programades, resulta molt temptador fer ús de les piscines i jocs d'aigua existents a bord i els creueristes aprecien particularment l'atractiu dels jacuzzis disponibles, bé a l'interior o bé a l'aire lliure. És en aquests espais on sobresurt més meridianament la pertinença de cadascú a un grup o l'altre, ja que mentre les passatgeres kafir es banyen amb mallot o biquini -no es practica el topless-, les seves congèneres musulmanes ho fan vestides amb abaia i en alguns casos sobrecobertes amb gavardina i fins i tot caputxa o hijab, cosa que dona lloc a escenes poc convencionals, però que tothom accepta amb naturalitat, encara que no sense cap sorpresa.

Dones al jacuzzi enterament vestides. | PAU-IGNASI DE DALMASOS

El matí en què el vaixell fa escala a Yeda el paisatge humà canvia copernicanament d'aspecte i els pelegrins homes abandonen les seves vestidures tradicionals per vestir unes humils togues blanques sense costures i unes xancletes o babutxes senzilles, mentre que les dones extremen el seu zel i encàrrec a la vestimenta. La singularitat d'aquest grup assoleix llavors la màxima notorietat en una jornada que ha de resultar per a tots els seus components de profund significat espiritual. No falten els qui esperen baixar a terra passant els comptes del rosari entre els dits d'una de les mans mentre reciten, una vegada i una altra, lloances al Creador. Tot això imprimeix al vaixell un ambient molt peculiar i per descomptat summament respectuós. Els pelegrins, per la seva banda, no dubten a eternitzar aquests moments inoblidables permetent que els kafir ens fem fotos amb ells.



A la tarda, al retorn de la Meca, tot tornarà a la normalitat i creients i no creients es trobaran de nou en restaurants, piscines, teatre i altres espais comuns i comentaran les seves experiències en aquest singular periple, tan semblant a altres creuers anàlegs, però alhora tan diferent.