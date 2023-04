Conca, capital gastronòmica d'Espanya 2023: art abstracte i cuina tradicional i imaginativa

El 7 de desembre del 1996 la ciutat de Conca es va incorporar al catàleg del patrimoni cultural de la Humanitat i el gener d'aquest any ha estat proclamada capital gastronòmica d'Espanya. Dos conceptes íntimament entrellaçats perquè la gastronomia forma part sens dubte del cabal cultural de qualsevol col·lectiu humà i el patrimoni cultural, i molt particularment l'art abstracte, és un dels signes i identitat d'aquesta urbs castellà manxega gràcies a la generositat de Fernando Zóbel , promotor del seu Museu d'aquesta especialitat, una iniciativa que va ser pionera a l'Espanya dels anys seixanta del segle passat.

Conca es caracteritza per un extens catàleg monumental del qual sobresurten les seves famoses cases penjades, actualment seu de l'esmentat Museu d'Art abstracte, la catedral, la Torre Mangana, el pont de ferro de Sant Pau sobre el riu Huecar, el Museu de la Fundació Antonio Pérez d'objectes trobats ubicat a l'antic convent de les Carmelites, la muralla amb l'arc de Bezudo i nombrosos cenobis i esglésies dels segles XV al XVIII, alguns encara ocupats per comunitats regulars, a més de casalots amb escuts familiars i nobiliaris. El seu terme municipal és, a més, un dels cinc més extensos de tot Espanya amb 54.000 hectàrees de boscos amb àmplia varietat d'espècies, tal com ens explicava el seu alcalde, el senyor Darío Dolz, que és precisament enginyer forestal.

La incorporació de Conca a la xarxa ferroviària d'alta velocitat permet ara mateix arribar des de Madrid o València en hora i mitja, de manera que es fa possible la visita puntual d'una jornada, encara que la veritat és que la ciutat mereix que es pernocti a ella -amb especial rellevància al parador nacional de turisme, que ocupa un antic convent del segle XVI, o el modern hotel d'Alfons VIII, enclavat al sector modern i que justament celebra aquest any el seu seixantè aniversari- per tenir temps suficient per gaudir de tots els seus al·licients, entre els quals destaquen els de caràcter gastronòmic que el 2023 adquireixen singular rellevància.

La cuina conquense està fortament arrelada en les tradicions manxegues i està per això molt vinculada a la vida rural i pastoril ia un clima tradicionalment extrem a l'hivern, que exigeix alimentació contundent, amb plats com el morterer, l'ajoarriero, les rajades, la coca de gaspatxo, la sopa castellana, la caça -conill, llebre…-, el bacallà -propi d'una època en què no arribava el peix fresc del mar-, les truites de riu, els formatges d'ovella i cabra i com a postres, el alají elaborat amb massa de pa, ametlla, mel i hòsties o pa d'àngel.

El visitant pot programar el seu propi itinerari gastronòmic, que es pot iniciar amb una visita a la factoria d'Eladio, antic pastor, convertit en cuiner durant el servei militar a Madrid, que va crear un restaurant la fama del qual va ser l'origen d'una indústria destinada a l'elaboració i envasat de plats tradicionals de la cuina conquense. El més celebrat, el morterer, del qual es despatxen més de quaranta tones anuals. La seva elaboració exigeix matèria primera de primeríssima qualitat; os de pernil, fetge de porc, conill, llebre, gallina, un encertat ventall d'espècies i pa esmicolat, que constitueix la meitat de tots els ingredients i el resultat dels quals és una mena de paté campanya cremós de sabor inconfusible que pot consumir-se tal qual o servir de base per fer croquetes, canalons i molts altres guisats.

A l'hora de dinar pot resultar oportuna una visita a l'Esbarjo Perer de Nacho Villanueva. Hi ha la llera del riu Xúquer, en plena natura i, per tant, en una zona apartada de l'enrenou urbà. És un lloc molt indicat per degustar totes les especialitats conquenses que hem esmentat, així com una deliciosa amanida de tomàquets amb burrata i pesto.

La nit conquense té un lloc d'excepció a la terrassa de l'Alfons VIII. Les seves dues cuineres ofereixen una copa d'all traginer amb all negre de les Pedroñeras, amanida de tomàquet rosa amb tac de tonyina escabetxada i cítrica, carxofa confitada a AOEVE amb vel de porc ibèric i salsa romesco, croqueta de cua de toro amb chutney de tomàquet , caneló cremós d'ànec amb foie, arròs melós de llamàntol, bacallà confitat amb piperada dolça i pil pil, i com a postres, pa de pessic de pastanaga amb frosting de formatge i gelat de mel i romaní i torrija sucosa caramel·litzada amb gelat de vagel.

No la va al darrere el menjador del parador nacional la cuina del qual té un toc més internacional. La proposta inclou aperitius individuals formats per humus de musclo en escabetx, amanida russa amb pa de safrà, porros confitats amb pesto de festucs i xampinyó de Villanueva de la Jara amb ou trufat i mill i com a planta principal un magret d'ànec de la Regió muntanyenca Conca amb mostet manxec. Per postres, gelat de formatge artesà amb gelatina de mel de l'Alcarria.

I, en fi, el restaurant Romera del carrer dels Tintes, a la vora del riu Huecar, el seu xef Juan Pedro proposa un royal de foie amb cruixents d'ametlles i mora, ajoarriero suavitzat amb crema de mango i areng, coca de gaspatxo de pastor amb tàrtar de maduixa i menta, orella de porc amb toc picant i arròs, bacallà confitat en sopa castellana, caldereta de be lletó embolicada en canaló amb cruixent de sarajo i, per acabar, un trampantojo de tòfona de formatge manxec i vaig resoldre.

Totes aquestes delícies bé mereixen ser regades per un bon brou de qualsevol de les cinc denominacions d'origen de la província, que són les de la Manxa, Terra de Castella, Ribera de Xúquer, Manchuela i Uclés. Aquesta última amb una forta aposta per la sostenibilitat, disposa els seus ceps sobre 1.700 hectàrees situades entre 700 i 800 metres d'alçada el brous del qual són elaborats per cinc cellers que produeixen negres a base d'ull de llebre, garnatxa, merlot i cabernet i blancs amb Chardonnay, verdejo , Sauvignon blanc, moscatell i laurén.

Menció a part mereix el Resolí, un licor suau, d'entre 16 i 18º que s'elabora a base de cafè ,anís sec o aiguardent , canyella en branca , escorça detaronja i de llimona , sucre , clau i aigua i és ideal per acompanyar els dolços i les postres, en especial l'alajú o les llesques.

Caldria afegir l'esplèndida iniciativa de Yolanda i Santiago, promotors de la Mel de la Marquesa, produïda artesanalment en 50 ruscs situats a la localitat de Caracenilla, pertanyent al terme de Huete. L'abelles es nodreixen d'una vegetació rica en raves, farigola, romaní, lavanda, olivera, gira-sol, card i esbarzer i el resultat és una mel exquisida que s'envasa en caixes creades per artistes expressament a aquest efecte i degudament numerades, cosa que fa que el producte final sigui una exquisidesa alhora que una obra d'art.

