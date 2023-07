Renfe comença a operar a França amb un trajecte Barcelona - Lió

Els trens eixiran de l'Estació de Sants. Foto: Europa Press

Renfe arrenca aquest dijous 13 de juliol els seus primers serveis d'alta velocitat a França, amb un primer AVE que sortirà de l' Estació de Sants de Barcelona i arribarà a Lió, la tercera ciutat més gran del país veí.

Es tracta d'un recorregut de 5 hores i que també tindrà parada a Girona ia Figueres-Vilafant per, posteriorment, creuar la frontera i anar deixant i recollint més passatgers a Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nimes i Valença.

L'estrena coincideix amb un dels ponts festius més importants a França, la celebració l'endemà de la Festa Nacional. La promoció de llançament parteix de 19 euros per al trajecte internacional, de 29 euros per a la ruta completa i de 9 euros per a les parades dins de França.

En dues setmanes, el 28 de juliol, l'empresa pública espanyola estrenarà el seu altre nou servei a terres gal·les, amb la connexió entre Madrid i Marsella, una ruta que tindrà parada a Saragossa, Camp de Tarragona, Barcelona, Girona, Figueres, Perpinyà, Narbona, Besiers, Montpeller, Nimes, Avinyó, Aix a Provence i finalment Marsella, vuit hores després.

En una primera etapa, els AVE internacionals circularan únicament de divendres a dilluns, però al setembre (a la ruta de Lió) ia l'octubre (a la ruta de Marsella), Renfe començarà a operar els seus trens de dilluns, oferint 28 circulacions setmanals .

L'empresa continua així amb un dels seus projectes internacionals més importants, després que l'operador públic francès (SNCF) trenqués la seva aliança amb l'espanyola a la ruta internacional Espanya-França. Totes dues han pres ara camins separats, la gala amb Ouigo a Espanya i Renfe amb aquests nous serveis a França.