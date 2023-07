Sabors d'Israel: la riquesa culinària d'un país calidoscòpic

Viatges.El mercat del Carmel a Tel Aviv

Les motivacions d'un viatge poden ser molt variades –turístiques, comercials, científiques i, per descomptat, també religioses– i en aquest sentit cal assenyalar el significat que per als cristians té Terra Santa i, sobretot, Jerusalem.

Doncs bé, bona part de Terra Santa és a Israel, un petit país de l'Orient Mitjà que des de fa algun temps s'ha convertit en una destinació triada per molts espanyols que acudeixen no només per raons de caràcter religiós, sinó també per conèixer un lloc d'exòtica bellesa paisatgística, activa vida cultural, enorme patrimoni històric i intens dinamisme econòmic: hi ha ciutats emblemàtiques per a l'home de fe, com Jerusalem, ciutat santa per a jueus, cristians i musulmans i Haifa, capital dels bahaïtes, altres d'inevitables referències històriques, com Acre, Ashkelón o Cesarea del Mar, balnearis turístics, com Eilat, Tiberíades, Akhziv, Naharía o Dor, urbs que sense minva de les clares referències a un passat gloriós es caracteritzen per una notable activitat, com Tel Aviv-Jaf fa i Haifa i fins i tot un lloc adequat per a la pràctica dels esports d'hivern, com la muntanya HerTnón, a 2.224 metres d'alçada.

Tot això sense oblidar el mar Mort, a 400 metres sota el nivell del mar, les aigües i fangs del qual tenen propietats terapèutiques, els deserts de Neguev i Aravà, i els nombrosos kibutzes, una curiosa institució típicament israeliana en què conviuen la utopia comunitària amb el desenvolupament duna activitat econòmica. L'hivern d'Israel és curt i benigne i l'estiu comença a l'abril i acaba a l'octubre, per tant qualsevol època és bona per conèixer aquest país hospitalari on es parla, a més de l'hebreu, l'anglès i en un percentatge molt alt, també l'espanyol (en algunes comunitats sefardites a l'històric dialecte ladí).

La terra històrica del poble jueu ha passat per una assenyada peripècia durant un parell de mil·lennis fins que a principis del segle passat la diàspora va començar a convergir sobre el terra ancestral. Però les miríades de migrants que van tornar a les terres dels seus avantpassats van portar el bagatge de les cultures amb què havien conviscut, cosa que ha fet de l'Israel contemporani una societat calidoscòpica formada per l'enfilament de nombroses aportacions.

Aquest fet és perfectament detectable en els diversos ordres de la vida, però molt especialment en el patrimoni gastronòmic del país, on són clarament detectables les aportacions de les cuines centreeuropees, les mediterrànies i, en fi, les pròpies de l'Orient Mitjà. Tot això ha creat una cultura culinària diversa i rica en què destaquen especialitats com els sabich , entrepans elaborats a base d'albergínies fregides, ous, oli, sal, pa de pita, cogombre i humus; el fal·lefel fet amb cigrons, cebes, alls, julivert, coriandre fresc i aigua, amb tots els elements dels quals es forma una textura espessa que s'espècia i amb la qual es fan petites boles que es fregeixen en abundant oli; la shakshuka amb ous cuinats en una salsa de tomàquet; la mujaddara , un potatge amb referències bíbliques que els jueus d'origen sirià mengen els dijous i els diumenges, fet a base de llenties i arròs o bulgur que se serveix amb oli d'oliva i ceba fregida ia vegades se li afegeix un ou ferrat; i, en fi, avui la universal humus , un puré de cigrons que s'adorna amb pebre vermell, julivert i oli d'oliva i es rebana amb pa de pita.

Aquestes especialitats i moltes més es poden degustar a tot tipus de restaurants de les ciutats i pobles d'Israel, des dels més sofisticats, als senzills i populars. En tot cas, un dels al·licients de qualsevol visita a aquest país és acudir als seus mercats, on es comprova fefaentment les matèries primeres que constitueixen la base d'aquesta cuina multidisciplinar i diversa. Hi ha dos especialment remarcables: el de Mahane Yehuda, el més famós de Jerusalem, situat al costat oest de la ciutat, amb àmplia oferta de llegums –en particular, cigrons-, així com espècies, pastissos i dolços com halva o el kenafeh ; i el del Carmel a Tel Aviv, que és el principal de la ciutat, on, a més d'alimentació, es ven roba i on hi ha diversos restaurants.

És clar que no tothom té l'oportunitat de degustar la gastronomia israeliana “in situ”, i en aquest cas resulta interessant saber que també és possible fer-ho a Barcelona on Ronit Stern, amb el seu marit Rafael Campos, ofereixen un ventall d'especialitats israelianes a La Balabusta, entre les quals destaquen el shawarma de coliflor amb tahini i melassa de magrana; les flors de kebab amb iogurt i ceba rostida; les croquetes d'albergínia cremada, bolets i poma verda; les gambes de Palamós amb patates rate i allioli de za'atar i sumac ; o el schnitzel del boss , coleslaw , mostassa i fabulosos adobats, tot això coronat per postres com el pastís de formatge, kadaif , magrana i mel; o del cake de dàtils toffee amb gelat de festuc. Bon profit!