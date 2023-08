Quines són les pitjors platges d'Espanya el 2023?

La Platja del Pozuelo, Granada / @EP

La contaminació o la mala gestió mediambiental del seu litoral ha portat gairebé mig centenar de platges espanyoles a rebre per part d'Ecologistes en Acció unes simbòliques banderes negres que denuncien els problemes més grans a què s'enfronten els 8.000 quilòmetres del litoral espanyol, entre els que destaquen la turistificació, la urbanització fins i tot la proliferació de platges canines.

Com cada any des del 2005, s'han atorgat un total de 48 Banderes Negres, dues per província i/o ciutat autònoma. Andalusia, que té fins a cinc províncies amb costa, s'ha convertit per això en la comunitat més castigada de tot el país.

Els responsables d‟aquesta investigació han valorat tant l‟estat de les diferents platges d‟Espanya com els factors externs que poden repercutir en el deteriorament del litoral espanyol. Així, mentre que de Màlaga denuncien la seva contaminació lumínica, cosa que repercuteix considerablement als seus sistemes naturals, a Tarifa clamen contra l'acumulació de projectes urbanitzadors que amenacen la costa del municipi.

De les 48 banderes atorgades el 2023, 17 corresponen a casos en què la urbanització ha arribat fins i tot a envaint el Domini Públic Marítim-Terrestre. D'altra banda, Ecologistes en Acció ha atorgat 12 banderes negres a diferents províncies espanyoles tant pels abocaments a la costa com per les deficiències als sistemes de sanejament i els greus problemes de depuració.

Entre la resta de factors fonamentals per lliurar una d'aquestes característiques banderes negres, l'organització ha tingut en compte la contaminació tant química com lumínica o acústica (6 banderes). També les afeccions a la biodiversitat (6), l'acumulació d'escombraries marines (3) i els dragatges i les ampliacions portuàries sense justificació (2).

PROLIFERACIÓ PLATGES CANINES



Tot i que les problemàtiques ambientals denunciades són de naturalesa similar a la dels anys anteriors, per primera vegada s'hi incorpora un problema que no s'havia denunciat: la proliferació de platges canines designades sense una avaluació prèvia d'impacte ambiental. És el cas de la platja de Calzoa, designada com a platja canina sense haver previst el greu impacte ambiental que s'ha generat, per la qual s'ha atorgat una bandera negra a l'Ajuntament de Vigo.

Passejar amb gossos per entorns naturals ha esdevingut una activitat molt popular a tot el món, "que planteja una sèrie de problemàtiques mediambientals i desafiaments que han de ser abordats de manera responsable per part de les administracions i de la societat", segons l'organització .

Nombrosos estudis científics evidencien l'elevat impacte que el passeig amb gossos causa sobre la fauna litoral, principalment a les aus, ja que és l'hàbitat exclusiu d'alimentació, descans i reproducció per a moltes. Els efectes negatius daquesta activitat es quantifiquen molt per sobre de la resta de tipus de molèsties analitzades.

L'ONG denuncia que els "atemptats ecològics" que creixen en nombre cada any, també augmenten els moviments veïnals de rebuig que cada cop estan més conscienciats amb la salut dels ecosistemes terrestres, costaners i marins. Però afegeix que malgrat la pressió i la mobilització popular de les associacions, ONG i comunitats veïnals les administracions fan "orelles sordes" i actuen "tan lentament" que els canvis "a penes són apreciables".

D'altra banda, l'informe retira la bandera negra a dues platges, que han millorat la situació per la nova depuradora de Barbate (Cadis); l'arranjament de l'emissari de Roquetas de Mar (Almeria) i l'ampliació de la depuradora per incloure-hi el tractament terciari i aprofitar l'aigua regenerada.

L'ONG destaca també les iniciatives polítiques, administratives i judicials esperonades per la pressió social dutes a terme al Mar Menor (Múrcia). En aquest cas, no ha tret la bandera negra però l'ONG destaca que s'estan observant algunes millores a conseqüència de la pressió social, tot i que encara queda “molt per fer” al Mar Menor.

48 BANDERES NEGRES



A Andalusia , les banderes negres han recaigut a les platges de Coves d'Almanzora i Costa de Llevant d'Adra, a Almeria; Vejer i Barbate (Cadis); La Rábita i La Charca (Granada); Ria de Huelva i Platja de l'Antilla (Huelva); Paratge Natural Penya-segats Maro-Terro Gros i Litoral de la província de Màlaga (Màlaga).

A Astúries : sanejament industrial Ria d'Avilés i la Regasificadora de Gijón; el Sanejament del Baix Asón i els aparcaments de caravanes a la costa de Cantàbria.

A Catalunya: port i aeroport a Barcelona; les Abarlofarres a cales de la costa brava i Pineda d'en Gori (Girona); les Platges de Tarragona i Platja del Trabucador (Sant Carles de la Rpita), a Tarragona. A Ceuta, per la seva banda, ha atorgat banderes negres al litoral davant de la dessaladora i badia nord de la ciutat i la LICES6310002 del Monte Hacho.

Per la seva banda, al País Basc , les banderes negres han recaigut a Ria de Barbandun, Muskiz ia Gernica i Murueta, a Reserva de la biosfera d'Urdaibai, a Biscaia; ia Sant Sebastià i el Port de Mutriku a Guipúscoa. A Galícia han recaigut a les Mines de Sant Finx (Lousame) i al dragatge de la ria d'O'Burgo a La Corunya; Platja d'Arealonga (San Cosme de Barreiros) i l'illa de Pancha (Ribadeo) a Lugo; l'estuari de Foz i les Platges de Vigo, a Pontevedra.

Balears : Port Colom i el Port d'Alcúdia, a Mallorca; mentre que a les Canàries les banderes negres són per a la palla del Toll de l'Aranya (Les Sitges) a Tenerife i per a Piscifactories de l'Atlàntic (Yaiza) i la Platja de Waikiki (La Goleta) a Las Palmas. A la ciutat autònoma de Melilla, Ecologistes en Acció s'ha fixat en els abocaments de les lleres de la ciutat i en el projecte de remodelació de la caserna Primo de Rivera.

Finalment, les banderes negres per a la Comunitat Valenciana han estat atorgades per a Cala de Lanuza i Cala Baeza i al Projecte Colossus Calp a Alacant; Platja de les Fonts i Platja del Triador (Vinars), a Castelló; la Depuradora de Pinedo i les Dunes platja de Tavernes, a València. Mentrestant, a Regió de Múrcia han recaigut a Badia de Portman i Sierra Minera i al Mar Menor.