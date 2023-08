El sud d'Europa reduirà el 10% el nombre de turistes a l'estiu si les onades de calor es repeteixen

Europa està patint aquest estiu una de les onades de calor més importants dels darrers anys. Amb temperatures per sobre dels 45 graus a la majoria dels països del sud del continent són molts els governs que decreten l'ampliació d'horaris de monuments i llocs d'interès turístic perquè els visitants aconsegueixin esquivar les hores centrals de calor.

Arxiu - Turistes pels carrers de Màlga amb altes temperatures, a 11 de juliol de 2023, a Màlaga, (Andalusia, Espanya). - Àlex Zea - Europa Press - Arxiu

Ja ho avisava el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres , el mes de juliol passat: "L'era de l'escalfament global s'ha acabat. Ha arribat l'era de l'ebullició global".

Un avís especialment greu per al turisme, ja que el canvi climàtic suposa un dels reptes més importants a afrontar per un dels sectors principals de l'economia internacional per als propers anys, un cop superada la pandèmia del coronavirus i la paralització que va suposar el sector.

Un estudi publicat per Plos One el 2019 va predir que per a l'any 2050, el clima de ciutats com Madrid s'assemblarà al de Marràqueix, Londres tindrà temperatures més properes a les actuals de Barcelona, i Estocolm experimentarà condicions similars a les de Budapest.

Aquesta previsió tindria un impacte molt important a la indústria del turisme a Europa, que l'any passat va aportar 1,9 bilions d'euros a l'economia de la regió. Els països del sud d'Europa, molt dependents del turisme, serien els més afectats. Per exemple, el 2021, el turisme va contribuir amb el 14,9% al PIB de Grècia, mentre que per a Itàlia i Espanya les xifres van ser de 9,1% i 8,5%, respectivament.

EL SUD D'EUROPA PATEIX LA CALOR EXTREMA.



Les onades de calor, cada cop més habituals, estan afectant de manera significativa el turisme de molts països, especialment els del sud d'Europa que pateixen un canvi climàtic imparable.

Així, aquest mes de juliol a ciutats tradicionalment 'fresques' com Frankfurt (Alemanya) s'han arribat a registrar fins a 36 graus de temperatura, mentre que altres ciutats de Bèlgica i Holanda també han superat els 30 graus durant les setmanes passada. A la veïna Itàlia s'ha activat aquest estiu diverses vegades l'alerta vermella en una vintena de ciutats en superar els 45 graus.

"Les onades de calor poden reduir l'atractiu del sud d'Europa com a destinació turística a llarg termini, cosa que tindria conseqüències econòmiques negatives atesa la importància del sector a Espanya", assegura l'agència creditícia Moody's, que posa el focus al nostre país en indicar que "l'augment esperat dels fenòmens climàtics extrems en els propers anys tindrà efectes negatius, incloent-hi el menor atractiu dels països mediterranis, com Espanya".

Segons el Daily Mail, els turistes britànics, el principal mercat emissor per al nostre país, estan començant a canviar Espanya per destinacions més septentrionals, en un intent de fugir de les contínues onades de calor i dels incendis freqüents.

Aquest mitjà britànic cita un informe del web de viatges Expedia.com, que ha detectat un increment notable de reserves de britànics a països com Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia, Letònia i els Països Baixos.

Així, les cerques d'hotels a Copenhaguen, capital danesa, han experimentat un augment del 34% en comparació de l'agost de l'any passat, segons les dades d'Expedia.com. Oslo també va experimentar un augment del 45%, mentre que Estocolm també és cada vegada més popular, amb un augment de les cerques d'hotels a l'agost del 29%.

D'altra banda, la ciutat letona de Riga, on les temperatures van assolir els 27 graus aquest estiu, molt per sota de les temperatures que ronden els 40 graus experimentats a Espanya, ha experimentat un augment del 47%.

Fins i tot són molts els britànics que han decidit quedar-se al seu país per gaudir de les vacances. Així, s'ha detectat un augment en l'interès per les vacances d'estiu a les Terres Altes d'Escòcia (41%) i l'Illa de Man (38%).

El motor de recerca de vols Kayak també està constatant una tendència similar, amb Amsterdam convertint-se en la destinació més buscada per a vacances a l'agost i el setembre d'aquest any. Altres destins entre els seus deu primers llocs inclouen Dublín, Belfast i Estocolm.

VIATJAR A LLOCS MÉS FRESCS.



Davant d'aquesta situació de calor asfixiant, molts turistes ja estan cancel·lant viatges a Europa i s'estan desplaçant a zones del planeta amb un clima més benvolent. Amb això, països com Espanya, Portugal, Itàlia o França podrien veure amenaçat el seu lideratge turístic ja que els viatgers trien moure's cap a altres zones del centre i el nord del continent durant els mesos més calorosos de l'any.

Així ho augura un informe recent del Centre Comú de Recerca europeu, que creu no obstant que en compensació, el sud rebrà més visitants durant la primavera i altres estacions menys càlides.

En aquest escenari, els destins costaners del nord d'Europa creixerien en popularitat al voltant d'un 5% durant els mesos d'estiu i principis de tardor.

El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini (CEPPM) adverteix que si continuen augmentant la mitjana de les temperatures a tot Europa, molts monuments hauran de tancar-se fins i tot per temporades. De fet, amb temperatures superiors a 40 graus centígrads, els turistes hauran d'evitar certes zones i reduir les seves activitats al dia, cercant ombres o llocs més climatitzats per combatre les altes temperatures.

Aquesta situació podria fer que regions costaneres del sud d'Europa, entre les quals es trobaria Espanya, veiessin reduïdes el nombre de turistes en gairebé un 10% la temporada d'estiu si la temperatura pugés tres o quatre graus centígrads, segons dades d'un informe elaborat pel Centre Comú de Recerca europeu, el primer estudi que ha fet una avaluació regional per explorar la influència del clima en la demanda turística europea.

Tot i que de moment les principals empreses turístiques com hotels, agències de viatges i aerolínies no han detectat un descens destacat del nombre de turistes cap a les destinacions més caloroses del continent, el cert és que tot indica que s'hauran d'anar preparant per a un possible canvi de tendència a Europa.

De fet, segons la Comissió Europea de Viatges, el nombre de viatgers que tenien previst passar les vacances a Grècia, Espanya o Portugal entre el juny i el novembre d'aquest any ha caigut un 4%.

POSSIBLES SOLUCIONS.



L'augment de les temperatures mitjanes i els fenòmens de les onades de calor poden fer que les destinacions fins ara més populars a l'estiu hagin d'adaptar les seves ofertes i promocions per atraure visitants en èpoques més temperades de l'any.

Escurçar les vacances d'estiu i distribuir-les durant tot l'any afavorint la desestacionalització del turisme podria ser una manera d'abordar aquesta situació que sembla imparable.

Aquesta solució ja és viable a altres països europeus, on les setmanes de vacances escolars a l'estiu s'han vist reduïdes per tenir més disponibilitat durant altres mesos de l'any. En el cas d'Espanya, sembla que això seria difícil d'aconseguir, ja que canviar la temporada d'estiu requereix una reestructuració significativa, que afecta molts sectors econòmics i socials, no només el turístic.

Alguns empresaris turístics fins i tot han arribat a demanar el retard de l'inici del període escolar per impulsar les reserves i allargar la temporada estiuenca. Un possible retard de l'inici de curs a mitjans de setembre permetria impulsar les reserves més tardanes alhora que es protegiria els menors de les altes temperatures que moltes vegades pateixen als centres escolars.