El sector turístic espanyol arriba a la xifra d'ocupació rècord del 93%

Platja dels Gegants / @EP

El sector turístic espanyol tanca una temporada rècord, en què l'ocupació als establiments ha superat aquest estiu de mitjana el 93%, arribant a vorejar el 100% en algunes destinacions, segons les dades d'eBooking.com que assegura que els espanyols han seguit apostant majoritàriament aquest estiu per visitar destins nacionals.

A Espanya s'ha fregat la plena ocupació als mesos de juliol ia l'agost, i el preu dels allotjaments al nostre país és un 15% de mitjana més elevat que l'any anterior. De fet, en algunes zones i especialment pel que fa a reserves d'última hora, els preus han arribat a ser entre un 20 i un 30% més cars.

El 2023, el preu mitjà per nit d'hotels, hostals, càmpings i apartaments a Espanya s'ha elevat fins a 158 euros, des dels 135 euros que es van pagar el 2022. Aquest increment de preus a Espanya, es deu segons Booking, majoritàriament al augment de la demanda, així com, en menor mesura, al context d'alta inflació actual.

Segons les dades d'eBooking, aquest estiu els espanyols han continuat apostant majoritàriament per visitar destins nacionals. Andalusia --amb Màlaga i Sevilla al capdavant--, Catalunya --on destaca la ciutat de Salou-- i la Comunitat Valenciana --amb Benidorm com a destinació més sol·licitada-- han estat les comunitats autònomes amb més reserves a eBooking.com aquest estiu. S'hi afegeix la ciutat de Madrid, que també s'ha situat entre les ciutats més demandades.

L'empresa ha detectat una aposta majoritària per un turisme de qualitat i més descentralitzat. Es tracta de turistes amb més poder adquisitiu, sobretot els estrangers, que estan disposats a gastar més durant les seves vacances, i que aposten per visitar una varietat més gran de destinacions i no només els tradicionals de 'sol i platja'.