Un 12% dels espanyols viatjaran al setembre per Espanya i amb menys pressupost que a la prepandèmia

Foto: @EP

El 12% dels espanyols se n'aniran de vacances a partir de l'1 de setembre, segons dades fetes públiques aquest dimecres per l' Observatori Nacional del Turisme Emissor (ObservaTUR) , que assegura que principalment els viatgers es decantaran per destinacions nacionals i amb un pressupost menor que abans de la pandèmia.

Fins al 30 d'agost, un 84% dels espanyols ja han gaudit dels seus períodes de descans estival, majoritàriament el mes que finalitza demà (40%), en una temporada que tal com s'anticipava ha resultat "un èxit ".

El mes de setembre també compta amb una base "fidel i estable" de viatgers seguidors, que generalment aprofiten uns preus més competitius i una menor pressió en els fluxos de turistes.

Com és habitual, els espanyols que viatgin al setembre ho faran sobretot a destinacions nacionals (2/3 no traspassaran les fronteres), mentre que la resta es desplaçarà a l'estranger, principalment pel continent europeu.

Si es compleixen els pronòstics, els espanyols que comencin les vacances a partir de divendres viatjaran especialment a destinacions de sol i platja, encara que augmenten els circuits culturals, cinc punts percentuals més respecte al 2022, i, en menor mesura, el turisme de relax i benestar (+2 punts percentuals).

L'elecció del setembre és lleugerament superior entre els homes (13%) davant les dones (11%) i, igual que altres anys, cal ressenyar que el grup més fidel a aquest període de vacances és el comprès entre els 65 i els 74 anys, mentre que la resta d'edats (entre els 18 i els 64 anys) ofereix un interès amb variacions mínimes, situades als 10 i els 13 punts).

Finalment, segons les dades d'ObservaTUR, el pressupost per a aquest estiu seria de 625 euros per persona, xifra que ratifica la tendència a l'alça iniciada el 2022, si bé aquest augment és notablement menor que el registrat entre el 2021 i el 2022 i segueix situant-se per sota dels nivells prepandèmics.