Catalunya és la destinació espanyola preferida dels turistes internacionals

Platja Castelló d'Empúries, Girona / @EP

Catalunya va rebre 2,3 milions de turistes internacionals fins al juliol, fet que suposa un increment del 16,2% respecte al mateix període de l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) d'aquest divendres.

A més, l'enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE mostra que la despesa total realitzada al juliol a Catalunya va assolir els 2,9 milions d'euros, fet que suposa un augment del 12,7% respecte al mateix mes del 2022.

El conjunt d'Espanya va rebre 47,6 milions de turistes internacionals els set primers mesos de l'any, fet que suposa un increment del 20,9% respecte al mateix període de l'any anterior, amb una despesa realitzada de 59.964 milions d'euros, un 25 ,3% superior al de l'any anterior.

Els països que més turistes van enviar a Espanya els primers mesos de l'any van ser el Regne Unit (amb prop de 9,8 milions de turistes i un augment anual del 16,9%), França (més de 6,4 milions i un increment del 20%) i Alemanya (amb més de 6 milions, un 9,6% més).

Entre la resta de països de residència destaquen especialment els creixements anuals dels turistes procedents dels Estats Units (28,9%), Portugal (18,5%) i Itàlia (17,8%).

El mes de juliol passat Espanya va rebre la visita d'un total 10,1 milions de turistes internacionals, un 11,4% més que el mateix mes del 2022. Aquesta xifra supera també, en un 2,6%, la del mateix mes del 2019.

Regne Unit continua sent el nostre principal mercat emissor amb més de 2 milions de turistes, fet que suposa el 20% del total dels viatgers i un augment del 7% respecte al juliol del 2022. França i Alemanya són els següents països amb més turistes que van visitar Espanya. França hi aporta 1,6 milions (un 11,0% més en taxa anual) i Alemanya més d'1,1 milions (un 4,8% més).

PER REGIONS

Per regions, les Illes Balears van ser la primera destinació principal dels turistes al juliol, amb el 24,1% del total. El segueixen Catalunya (22,9%) i Andalusia (13,3%).

A les Illes Balears hi van arribar 2,4 milions de turistes, un 7,2% més que el juliol del 2022. Els principals països de residència dels turistes d'aquesta comunitat són el Regne Unit (amb el 26,2% del total) i Alemanya (25,1%).

A la resta de comunitats el nombre de turistes es va incrementar un 18,4% a la Comunitat Valenciana, un 6,1% a Comunitat de Madrid i un 4% a Canàries.

CATALUNYA, BALEARS I CANÀRIES

A l'acumulat dels set primers mesos del 2023 les comunitats que més turistes van rebre són Catalunya (amb més de 10,2 milions i un augment del 27% respecte al mateix període del 2022), Illes Balears (amb més de 8,1 milions i un increment del 9%) i les Canàries (amb gairebé 7,9 milions, un 16,3% més).

La via aeroportuària va ser la principal entrada de turistes a Espanya el mes de juliol passat amb prop de 7,9 milions, fet que suposa un augment anual del 10,7%. Per carretera hi van arribar un 12,6% més de turistes, per port un 24,5% més i per ferrocarril un 33,3% més.

El nombre de turistes que van utilitzar l'allotjament de mercat com a mode d'allotjament principal al juliol va augmentar el 6,8% en taxa anual. Dins aquest tipus, l'allotjament hoteler va créixer un 1,5% i l'habitatge de lloguer un 49%.

Per part seva, l'allotjament de no mercat (amics o familiars) ha augmentat un 38,3%. Els turistes allotjats en vivenda de familiars o amics pugen un 38,1% i els allotjats en vivenda en propietat un 36,4%.

La durada de l'estada majoritària entre els turistes que van visitar Espanya el juliol passat va ser la de quatre a set nits, amb gairebé 4,8 milions i un augment anual del 14,6%, segons dades de l'institut estadístic.

DESPESA QUE FREGA ELS 60.000 MILIONS

Els més de 47 milions de turistes que van visitar Espanya fins al mes de juliol passat van realitzar una despesa al nostre país que frega els 60.000 milions d'euros (59.864 milions d'euros), fet que suposa un augment del 25,3% respecte al mateix període de l´any anterior.

Si aquesta xifra acumulada es compara amb les dades del 2019, abans de la pandèmia, la despesa dels turistes se situa un 14,7% per sobre, segons l'institut estadístic.

Per països, la despesa dels turistes residents al Regne Unit va augmentar un 9,8% en taxa anual, la dels de França un 21,8% i la dels d'Alemanya un 4,5%. En els set primers mesos del 2023 el Regne Unit és el país amb més despesa acumulada (18,2% del total). El segueixen Alemanya (11,8%) i França (8,6%).

L'enquesta d'Egatur de l'INE mostra que la despesa total realitzada al juliol va assolir els 13.853 milions d'euros, fet que suposa un augment del 16,4% respecte al mateix mes del 2022. Aquesta xifra se situa un 16% per sobre de la del mateix mes del 2019.

La despesa mitjana per turista es va situar en 1.367 euros, amb un increment anual del 4,4%. Per la seva banda, la despesa mitjana diària va créixer un 9%, fins a 185 euros, segons l'INE.

Les comunitats autònomes que van acaparar més despesa turística internacional al juliol van ser les Illes Balears (amb el 23,7% del total), Catalunya (21,1%) i Andalusia (13,5%). La despesa dels turistes va augmentar un 16,7 % en taxa anual a les Illes Balears, un 12,7% a Catalunya i un 26,2% a Andalusia.

En els set primers mesos del 2023 les comunitats de destinació principal amb més despesa acumulada van ser Catalunya (amb el 19,3% del total), les Canàries (19%) i les Illes Balears (16,3%).

La principal partida de despesa es va centrar en el transport que va suposar el 20,1% del total de despesa i un augment del 29,9% respecte al mateix mes del 2022. Les partides següents van ser allotjament i la despesa en activitats, amb un 19 ,7% i un 19,2% del total, respectivament. El primer augmenta un 7,6% en taxa anual i el segon, un 19,9%.

El 61,3% de la despesa total al juliol la van fer turistes que van pernoctar en allotjaments hotelers, amb un augment anual del 9,4%. Per part seva, la despesa en allotjaments de no mercat creix un 37,7%, segons l'INE.

La despesa realitzada per turistes que no van viatjar amb paquet turístic (que representa el 75,9% del total) va pujar un 17,2% en taxa anual, mentre que la dels que contracten paquet turístic va augmentar un 13,9%.

Pel que fa al motiu del viatge, els turistes que van visitar Espanya per lleure generen el 90,5% de la despesa total (amb un desemborsament un 15,7% més gran que el juliol del 2022).