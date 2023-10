Coneixes com reservar els millors càmpings del País Basc?

El País Basc compta amb una àmplia selecció de càmpings , tant a prop de les seves principals ciutats, com en plena natura a pocs minuts dels seus parcs naturals. Així que, si vols saber quins són alguns dels millors càmpings i com reservar un càmping al del País Basc, segueix llegint sobre aquest lloc imponents massissos muntanyosos, platges per surfejar, ciutats cosmopolites i una exquisida gastronomia.

Per la seva localització privilegiada, aquesta comunitat autònoma presenta tant paisatges marítims com paisatges naturals verds, cosa que permet a tots els visitants variar les activitats i trobar el lloc perfecte on quedar-se i divertir-se davant les diferents opcions per reservar un camping. A la costa, hi ha ciutats importants com Bilbao o Sant Sebastià. La ciutat de Bilbao està literalment entre terra i mar, ja que se situa entre el mar i diversos parcs naturals on es pot fer senderisme gràcies als nombrosos camins dedicats. Sant Sebastià t'encantarà amb les platges, els centres de surf, però també l'elegància i el caràcter dels edificis. Al cor de les terres trobaràs Vitoria-Gasteiz, la capital regional, una ciutat els monuments de la qual dibuixen la història i les influències. No esperis més per reservar el teu allotjament en un càmping al País Basc espanyol.

RESERVA UN CÀMPING AL PAÍS BASC AMB LA MILLOR PLATAFORMA ONLINE

Hi ha infinitat de plans per als que s'allotgen als càmpings del País Basc. Turistes de tot el món visiten cada any el Guggenheim o el Museu de Belles Arts de Bilbao, aprofitant les exposicions permanents, així com les col·leccions temporals que ens brinden aquests aclamats museus bascos.

Per facilitar-vos tant la cerca com la reserva d'un càmping al País Basc, el portal Homair posa a la vostra disposició una selecció dels millors càmpings, establiments amb 4 estrelles que garanteixen un servei d'alçada i exigent. Gràcies a això, fa que els que decideixen reservar un càmping ho recomanin a altres persones dient “reserva un càmping al País Basc, que segur que no te'n penediràs”. I entre tot allò que el portal Homair té per oferir, a continuació us deixem alguns dels càmpings i el que aquests tenen per oferir-te.

CÀMPING UR-ONÉA

El càmping Ur-Onéa us dóna la benvinguda per a una estada d'immersió al País Basc, a mig camí entre Biarritz i Sant Joan de Luz. Aquesta regió del País Basc és àmpliament coneguda al món del surf pels seus immensos sorrals i onades per a tots els nivells. Per això, aquest càmping és ideal per perfeccionar les teves habilitats sobre la taula i gaudir de l'ambient de la zona.

Gaudeix d´una agradable ubicació, a només 600 metres de la gran platja de sorra i del centre de Bidart. El seu territori frondós de 5 hectàrees, condicionat com a terrassa, et garanteix un entorn relaxant per a les teves vacances a mobil-home. Compte amb un preciós parc aquàtic, una cafeteria-pizzeria, una petita botiga d'alimentació, algunes activitats i animació divertides. Deixa't seduir per l'autenticitat basca.

CÀMPING LE RUISSEAU DES PYRÉNÉES

El Ruisseau des Pyrénées, proper a Espanya ia només 2 km de la platja (a la qual s'accedeix amb un autobús gratuït regular en temporada alta) us convida a descobrir el País Basc ia participar en activitats: pilota basca, surf, banys i passejades . Gaudeix d´aquest magnífic complex aquàtic amb tobogans i recinte esportiu amb piscina climatitzada i coberta (de pagament en temporada alta). Situat en un parc muntanyós de 15 hectàrees. És un càmping familiar des de fa més de 50 anys i rep els visitants amb el seu parc de flors i arbres de 18 hectàrees, situat a pocs minuts dels més famosos llocs de surf de Biarritz i el País Basc. Aquí trobareu allotjaments a tot confort, així com parcel·les ombrejades.

CÀMPING LOU PIGNADA

Gaudeix de l´aire lliure i comparteix uns agradables moments en família al càmping Lou Pignada d´Ondres. Al cor de les Landes, a Nova Aquitània, descobreix aquest càmping encantador de 4 estrelles, situat a 2 km d'una de les grans platges mítiques de les Landes.

In situ, us espera una àmplia gamma de serveis i activitats: piscina exterior, piscina infantil, snack bar, parc infantil. Així com nombroses activitats per a petits i grans com un club infantil, classes d'aqua-gym o tornejos esportius. Aprofita la proximitat immediata del càmping a Ondres-Plage i la llançadora gratuïta per desplaçar-t'hi.