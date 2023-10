8 experiències enoturístiques de tardor a la província de Barcelona

Dinar entre vinyes al celler Albet i Noya, al Penedès – Marc Castellet / ACT

Sempre és un bon moment per descobrir els paisatges i la cultura del vi. I ara, a la tardor, just després de la verema, és una oportunitat excel·lent per conèixer cellers que conreen les seves vinyes de manera respectuosa i produeixen vins i caves de qualitat immillorable sense malmetre el medi ambient. Us presentem activitats i propostes per gaudir de l’enoturisme, de l’Alt Penedès al Maresme, passant pel Bages.

1. Conèixer un celler pioner en viticultura respectuosa

A prop de Sant Pau d’Ordal, el celler Albet i Noya és pioner a Espanya en viticultura sostenible, amb més de quaranta anys onejant la bandera eco. Dues dècades enrere van iniciar un projecte de recuperació d’antigues varietats de ceps, cosa que els ha permès desenvolupar vins molt interessants. Per conèixer en profunditat les tècniques vitivinícoles més sostenibles, reserveu visita amb l’enòleg i propietari d’aquest celler, una experiència súper recomanable a la DO Penedès.

2. Passejar per les vinyes en bicicleta elèctrica

A Sant Sadurní d’Anoia, Juvé & Camps ha reconvertit totes les seves hectàrees per produir caves i vins ecològics. Deixen que la terra descansi i es recuperi amb anys de guaret, no utilitzen ni insecticides ni herbicides químics i recullen el raïm manualment per a no contaminar i ser curosos amb els ceps. Cada any organitzen durant la verema un recorregut per les seves vinyes en bicicleta elèctrica, perquè tothom pugui gaudir d’una experiència memorable a la DO Cava.

Recórrer les vinyes de Juvé & Camps en bicicleta elèctrica

3. Recórrer les vinyes a cavall

Gramona és un celler molt conscienciat sobre la importància de treballar la vinya sota els principis de l’agricultura ecològica i biodinàmica. Fidels a una filosofia sostenible i respectuosa amb l’entorn, empren la varietat xarel·lo per elaborar els seus vins escumosos. Fent una passejada a cavall entre vinyes, un guia expert us explicarà la manera de fer d’aquesta família de viticultors des del 1850.

4. Entendre les pràctiques biodinàmiques

Parés Baltà és una petita empresa familiar de viticultors apassionats pels vins ecològics i biodinàmics. Tenen abelles que contribueixen a la pol·linització durant la floració del raïm; ovelles que pasturen per les vinyes i les fertilitzen de forma natural després de la verema; l’aigua que reben els seus ceps prové de la pluja; i treballen la fertilitat de les vinyes i el control de les plagues amb preparats a base d’herbes, minerals i fems, per a no malmetre la biodiversitat. El celler està situat a Pacs del Penedès i organitzen sessions per explicar les virtuts del conreu biodinàmic.

5. Ser enòlegs per un dia

El celler Pla de Morei es va crear amb l’objectiu de preservar, respectar i recuperar l’entorn en què ha viscut aquesta família de propietaris: Mas Rossinyol, una masia ubicada a La Torre de Claramunt, a l’Anoia. És un territori ric i fèrtil que podeu descobrir en un recorregut entre barraques de pedra, amb un maridatge de vins i formatges locals o fent un pícnic entre vinyes. Preferiu aprendre a elaborar el vostre propi vi ecològic? Reserveu la vostra plaça i convertiu-vos en enòlegs, encara que només sigui per un dia.

6. Admirar un celler modernista

El celler d’Alella Vinícola va ser dissenyat el 1906 per l’arquitecte Jeroni Martorell, deixeble de Gaudí. Podeu combinar una passejada entre vinyes ecològiques prop del mar amb una visita guiada a un celler centenari i espectacular. I marxareu havent tastat algun dels millors vins sostenibles de la DO Alella!

Admirar el mar i les vinyes, a Alella – Hans Geel / Shutterstock

7. Brindar amb vistes a Montserrat

A la DO Pla de Bages es troba un dels cellers ecològics de més anomenada de les comarques de Barcelona: l’Heretat Oller del Mas. La finca està en una zona privilegiada, a prop de Montserrat i del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Preocupats per preservar la identitat d’un terrer únic, s’esforcen per protegir el medi ambient i són el primer celler de Catalunya i el tercer del món amb les emissions més baixes de carboni. A la terrassa del seu restaurant Bages964 podeu gaudir d’una excel·lent cuina de proximitat i brindar amb impressionants vistes a la muntanya màgica; o aprofiteu per regalar-vos una estada de gastronomia, tast de vins i relaxació en una de les seves cabanes integrades en la natura.

8. Descobrir les tines de pedra seca

En el cor del Bages, a la Vall del Flequer, s’ha creat una ruta per visitar el conjunt de tines de pedra seca que s’empraven antigament per fer vi a les vinyes més allunyades dels pobles. El recorregut comença al Pont de Vilomara i Rocafort i circula a banda i banda d’un torrent, on podreu admirar un paisatge extraordinari que us deixarà sense paraules.

Més informació a www.barcelonaesmoltmes.cat/gastronomia-enoturisme

