L'hostaleria catalana registra ocupacions "altes" en una temporada d'estiu llarga pel clima

Les últimes dades són bones. Foto: Europa Press

L' hostaleria catalana ha registrat ocupacions "altes" aquesta temporada d'estiu , que s'ha allargat durant el setembre i l'octubre pel bon temps.

Així ho han assenyalat representants del sector a Catalunya consultats per Europa Press , que també han apuntat que l'agost continua sent el mes amb més ocupacions a totes les províncies catalanes, seguit pel juliol.

Una altra tendència en què han coincidit és destacar el turisme sènior estranger com el que més està allargant aquesta temporada, que "sol ser un client molt fidel, s'anticipa i fa estades llargues", ha apuntat la presidenta de l'Associació Turística Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent.

A més, tots han celebrat unes bones xifres durant el pont del Pilar (de l'11 al 15 d'octubre) que ha deixat una ocupació de "pràcticament el 100%" als hotels de Lleida, segons el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida , Josep Castellarnau.

TURISME ESTRANGER A LLEIDA



La presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, ha celebrat la recuperació del turisme estranger després de la pandèmia del Covid-19, però ha lamentat que es mantingui la tendència de fer les reserves a darrera hora .

Ha afirmat que l'ocupació ha baixat respecte als darrers tres anys, però que es manté per sobre del 2019: "Hem de tenir en compte que amb la pandèmia l'ocupació va créixer més d'un 20% als càmpings de Lleida, i és molt difícil mantenir aquesta xifra".

Pel que fa a les afectacions per la sequera, ha assegurat que les conques de Lleida "no s'han vist gaire afectades", i per això els esports d'aventura i activitats aquàtiques s'han pogut dur a terme amb normalitat, segons ella.

Per part seva, Castellarnau ha assenyalat que al juny els hotels dels municipis del Pirineu on se celebren falles (festa típica que els municipis de la zona celebren a l'estiu) van registrar una ocupació del 80% al 85%, unes xifres que van pujar fins al 95% a l'agost a diferents zones de la província.

TARRAGONA ALARGA PER HALLOWEEN



El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, ha explicat que la temporada d'estiu a Tarragona "fa anys" que s'allarga de Setmana Santa a 'Castanyada', a principis de novembre, per la temporada de Halloween a Portaventura.

Segons ell, això "ha fet de motor perquè a la província cada cop més hotels i càmpings celebrin 'Halloween' i es converteixi en un reclam per al turisme".

Pel que fa a les pernoctacions, ha dit que tenen "més clients però dormen menys dies" que els anys previs, i ha vinculat aquest fet amb l'economia personal de cada persona.

OCUPACIÓ INFERIOR A 2022 A GIRONA



Tant Esther Torrent com la gerent de la Federació d'Hostaleria de Girona, Mireia Figueras, han assenyalat que a principis de temporada hi havia unes "expectatives molt altes" a Girona, que s'han acabat alentint, però asseguren que ha estat una bona temporada.

Segons Torrent, la mitjana de pernoctacions als apartaments turístics gironins s'ha mantingut, mentre que Figueras ha assenyalat una mitjana "més baixa que el 2022" als hotels.

Figueras ha considerat que el turisme local aquesta temporada "ha preferit viatjar a destins internacionals", una tendència que han notat, i que entre els nacionals que han visitat la província hi ha hagut moltes reserves d'última hora.

EFECTES DE LA TECNOLOGIA



El gerent del Gremi d'Hostaleria de Sitges (Barcelona), Alejandro Eguía, ha apuntat que el desenvolupament tecnològic en el sistema de reserves del sector hoteler ha fet que "un gruix important de clients opti per fer reserves a última hora".

Xavier Guardià també ha coincidit a destacar aquesta tendència: “Abans, per exemple durant la temporada baixa, quan més s'acostava un dia concret més baixava el preu. Però ara, a través de les eines que ofereix Internet, el preu pot pujar o baixar cada dia segons les reserves que es facin, una cosa que alguns prefereixen”.