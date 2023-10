La màgia de l'Advent i el Nadal a Innsbruck

Al cor dels Alps austríacs la ciutat d'Innsbruck, capital del Tirol, es revesteix de màgia durant els darrers quaranta-cinc dies de l'any. És l'època en què, segons el calendari cristià, se celebren les quatre setmanes d'Advent com a pròleg de la gran festa del Nadal en què es commemora el naixement a Betlem del nen Jesús. La ciutat s'il·lumina i carrers i places s'omplen de música mentre inicien la seva activitat els tradicionals mercats de Nadal que a Insbruck són un total de set.

El primer, que celebrarà el seu cinquantenari quan va començar el 1973, és sens dubte el més famós de tots ja que es munta a l'ombra del famós Tejadillo d'Or, a la Marktplatz. S'inaugurarà amb una gran festa popular el 15 de novembre de novembre a dos quarts de cinc de la tarda. La resta de mercadets nadalencs estaran situats a la Maria-Theresien-Strasse, el carrer més conegut de la ciutat; el Panoramamarkt a dalt de la muntanya, a Hungerburg, amb sorprenents vistes panoràmiques; el de la Wiltener Platz caracteritzat pels seus productes artesans i culinaris i el programa cultural; a la Hans-Brenner-Platz, al barri de St. Nikolaus; o el de Kaiserweihnacht al Bergisel, sota el trampolí d'esquí. Tot això es complementarà amb exposicions de pessebres i degustació de dolços tradicionals com el Christstollen (pastís de Nadal) i el Kletzenbrot (pa de fruita seca i canyella).

Entre l'1 i el 23 de desembre els divendres i els dissabtes a la tarda circularà per la ciutat el centenari tren del nen Jesús que és gratuït i fa un circuit pel centre de la ciutat. La parada principal, on sempre és possible pujar al tramvia, és a l'estació central d'Innsbruck i passa per Triumphpforte, Anichstraße/Rathausgalerien, Bürgerstraße, Marktplatz, Maria-Theresien-Straße, Museumstraße i Landesmuseum.

Pel 17 de desembre a les cinc de la tarda està prevista l'arribada del nen Jesús amb una vistosa cavalcada que recorrerà els carrers Maria-Theresien-Strasse, Marktgraben, Herzog-Otto-Strasse i Herrengasse per acabar el seu itinerari davant del Teatre Nacional amb 500 nens cantant junts “Nit de Pau”.

Una altra activitat espectacular serà Lumagica Innsbruck, un passeig pel Jardí Imperial de més d'un quilòmetre de longitud amb fascinants il·luminacions que inclouen des d'elements abstractes fins a instal·lacions interactives i funcionarà de dilluns a diumenge entre dos quarts de sis de la tarda i les deu de la nit del 18 de novembre al 28 de gener (excepte la nit de Nadal).

D'altra banda, és indispensable escoltar el carilló de la pau de la catedral de Sant Jaume que està compost per 48 campanes amb una tessitura de 4 octaves. Oferirà tres concerts: els dies 6, 7 i 8 de desembre a les quatre de la tarda. I ja que estem parlant de música no es pot oblidar l'espectacle “Anna”, una cantada tirolesa d'Advent que tindrà lloc al palau de Congressos el dia 10 de desembre a les dues ia les cinc de la tarda.

Cal afegir la programació de visites guiades i altres activitats als Museus Nacionals per tal de donar a conèixer els aspectes relatius a la història de l'art i la cultura del Nadal al Tirol. En aquest ordre de coses resulta particularment interessant l'exposició de pessebres del Museu d'Art Popular que reuneix obres d'art importants.

I a títol d'anècdota afegirem que Innsbruck no ha perdut costums ancestrals, com les visites domiciliàries de nens disfressats de Reis Mags que canten cançons, una tradició que va néixer a les escoles monacals del segle XVI amb què els seus alumnes es guanyaven algun dineret. Ara les interpreten nens i nenes disfressats de Reis Mags que recorren les cases el 6 de gener amb un recipient d'encens. També es conserva la crema d'herbes aromàtiques a les cases particulars per espantar els mals esperits. Tot i que els antics costums d'estendre la bugada per evitar que s'amaguin les ànimes perdudes o impedir l'entrada de follets dolents orinant a la porta dels estables cal reconèixer que han caigut en desús…