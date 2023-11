Renfe anuncia el retorn dels 'Superpreus' pel Black Friday

Un tren de la companyia. Foto: Renfe

Renfe llança una campanya promocional pel Black Friday amb bitllets Superpreu per viatjar a partir del pròxim 8 de gener en trens AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity i AVE Internacional. Aquests bitllets de tren al millor preu es poden adquirir des d’aquest divendres 17 i fins al diumenge 26 de novembre.

Els viatgers que aprofitin els bitllets Superpreu acabaran l’any estalviant i viatjaran per molt menys en el 2024. A més d’aquesta campanya promocional, l’anticipació en la planificació del viatge i la compra permeten als clients obtenir millors preus i programar els seus viatges amb més antelació.

La campanya permet triar entre bitllet Básico amb el millor Superpreu o bitllet Elige per un 1 de més (excepte AVE Internacional), oferint més flexibilitat per personalitzar els complements del bitllet i gaudir de tots els avantatges com canvis i anul·lacions.

Així mateix, aquells clients que siguin membres del programa de fidelització MÁS Renfe es beneficiaran tant dels Superpreus com de l’estalvi acumulat en punts.

Els bitllets estan disponibles al portal web de l'operador, en taquilles i màquines d’autovenda de les estacions, en agències de viatges presencials o virtuals i al 91 232 03 20.