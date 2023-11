El Turisme francès va presentar la temporada d'hivern de Les neus catalans

Amb una inversió de fins a 35 milions d'euros que ha permès cometre moltes millores i novetats inicien la temporada d'hivern les estacions franceses d'esports d'hivern agrupades sota la denominació “Les neus catalanes”. Així s'ha posat en relleu a l'acte de la seva presentació realitzat a Barcelona amb assistència del cònsol general de França a la ciutat comtal Edouard Beslay, que va posar en relleu que el turisme de neu suposava el 20% dels ingressos turístics del seu país, un sector que aposta per la decidida transformació cap a la sostenibilitat.

Les neus catalans comprèn sis estacions d'esquí alpí i una d'esquí nòrdic, cadascuna de les quals va adonar de les novetats que ha incorporat. Així Font Romeu-Pyrénées 2000 ha instal·lat el nou telecabina d'Airelles Express, consignes per a esquís, un restaurant d'alçada a 2.200 metres a La Galline, ha millorat la pista de Fornells i ha inclòs la iniciació al biathlon. La Quillane es caracteritza pel caràcter d'estació familiar molt adequada per a principiants i ha afegit a la seva oferta un circuit de conducció sobre gel i la possibilitat de fer excursions en helicòpter.

Formiguères ha muntat un telemix que combina telecadira i telecabina, mentre que Cambre d'Age ha afegit una cascada de gel i Porté Puymorens un telecadira al sector de la Mina i un nou espai de restauració. D'altra banda, aquestes tres estacions han creat el Trio Pyrénées que estableix diverses i interessants sinergies entre totes.

Les Angles, que per cert es prepara a celebrar el seu seixantè aniversari, posarà en funcionament un nou pàrquing al centre del poble, així com canons de nova generació, consignes per a esquís a peu de pista, un nou centre cobert de formació de treballs verticals per rescat i desenvoluparà un nodrit calendari desdeveniments.

Finalment, Capcir, que és l'estació d'esquí nòrdic distingida amb el segell Nordic France, té tres dominis: La Calme, Els Estanyols i La Llose, així com una pista per a trineus.

Dues dades importants: els forfets de temporada estan disponibles en oferta fins al 3 de desembre i tots els guies de les estacions es poden expressar en espanyol o català.

Finalment es va adonar dels bons resultats aconseguits la temporada anterior que amb la que el va precedir van ser les dues millors de la història. Hi va haver uns ingressos de 30 milions d'euros, amb el 17% d'increment i una clientela d'origen català en un 25%. I la feliç constatació que cada euro invertit en aquest sector repercuteix en la generació de set de benefici territorial.