L'Aeroport de Reus supera el milió d'usuaris

L' Aeroport de Reus ha superat el milió de passatgers i oferirà un 16% més de places el 2024, segons les previsions que s'han compartit en una reunió de la Taula Estratègica de la instal·lació celebrada aquest dimarts 28 de novembre, coincidint amb el 20è aniversari.

A la reunió també s'ha parlat de les novetats per al proper any, com les dues noves rutes a Londres-Luton i Manchester operades per EasyJet; el manteniment de les connexions de Vueling a París o els vols d'Air Nostrum a Palma de Mallorca, i també de les noves operatives xàrter des de Belfast i des de la República Txeca, a Praga i Pardubice.

Segons informa la Diputació de Tarragona en un comunicat, l'aeroport ha aconseguit el trànsit de passatgers del 2019 i ha registrat aquest any 1.040.000 usuaris, segons dades fins al mes d'octubre. “Aquest increment és el més destacat entre tots els aeroports catalans”, asseguren.