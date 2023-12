Canàries, Andalusia i la Comunitat Valenciana, les destinacions preferides dels espanyols per al 2024

Les falles són un dels atractius turístics de València. Foto: Europa Press

Canàries, Andalusia i el País Valencià lideren les destinacions nacionals que són tendència entre els espanyols per viatjar el 2024, segons ha informat aquest dilluns 11 de desembre Airbnb.

La plataforma ha explicat que els usuaris que estan planificant les vacances per a l'any que ve han centrat les cerques a Santa Creu de La Palma (Santa Creu de Tenerife), Sevilla i Cullera (València). Per darrere hi ha Benicàssim (Castelló), Burgos, Alacant, Màlaga, Castelló, La Cala de Mijas (Màlaga) i Bilbao.

Entre les destinacions internacionals per a l'any que ve destaquen Estocolm (Suècia), Rio de Janeiro (Brasil), Lisboa (Portugal), París (França) i Viena (Àustria), entre d'altres.

Airbnb ha assegurat que "els espanyols busquen l'equilibri entre la multitud i la tranquil·litat", segons es desprèn de les cerques que fan a les categories que ofereix la plataforma.