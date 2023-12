Ostende celebrarà el 2024 l'any James Ensor

Sortida al mar del Nord i enclavada a la província de Flandes Occidental, la ciutat d'Ostende cau una mica a l'esquena de les grans ciutats belgues i cal arribar-hi normalment per ferrocarril (o per mitjans propis) encara que compta als voltants amb un aeroport i qui escriu aquestes línies va accedir a la seva primera visita a aquesta ciutat precisament per via aèria. Aquesta situació una mica excèntrica no li ha estalviat desbordaments històrics, ja que a principis del segle XVII va patir un llarg setge dels terços espanyols durant la guerra dels vuitanta anys, però també ha acabat afavorint un protagonisme singular perquè l'ampli litoral de dunes i platges que la ressegueix va fer possible que es convertís a mitjans del segle passat en cobejat establiment balneari visitat pels veïns anglesos, al punt de ser qualificada com la més britànica de les ciutats belgues. Però qui va acabar consagrant aquesta condició va ser el rei Leopold II, un dels monarques contemporanis més controvertit pel seu protagonisme a la inhumana explotació del Congo que alguns van arribar a qualificar de genocidi. Com tot ésser humà, va tenir també els seus aspectes positius i així va ser considerat un gran constructor d'obra pública i també un generós mecenes a causa de la coneguda com a “Donació real” quan, en ocasió del seu seixantè aniversari, va cedir a l'Estat belga gran part propietats privades. Entre altres, l'antiga vila reial d'Ostende on va passar molts dels seus períodes de vacances, i l'hipòdrom de la ciutat, que es va construir el 1883 segons els plànols d'estil de la Belle Époque de l'arquitecte Antoine Dujardin. És clar que ara les coses han canviat i els monarques més recents han manifestat altres preferències. El rei Balduí preferia passar l'estiu amb la reina Fabiola a la costa del Sol espanyola, mentre que els actuals monarques Felip i Matilde solen fer-ho al castell de Ciergnon, a Namur.

Molt possiblement amb el desig d'aprofitar l'inici d'aquesta època d'esplendor turística “avant la lettre”, un dels anglesos que va recalar a Ostende a mitjans del segle XIX va ser James Frederic Ensor, que va muntar un comerç de records i curiositats i es va dedicar així mateix al lloguer d'habitacions als estiuejants. Allí va néixer el seu fill, James Sidney Ensor, el 13 d'abril del 1860, qui, com el seu pare, va conservar la seva nacionalitat britànica… fins al 1929, quan el rei Alberto I no només li va concedir per fi la belga, sense que li va ennoblir atorgant-li el fill títol de baró. Un més que merescut reconeixement a qui ha estat considerat amb Magritte un dels pintors de Bèlgica més excel·lents de la contemporaneïtat segons el criteri de nombrosos crítics segons els quals va trencar amb les antigues tradicions pictòriques europees. No és estrany que la seva obra s'incorporés ràpidament a diversos museus del continent (Frankfurt, Munic, Colònia, Dresden, Hannover, Karlsruhe a Alemanya, Viena a Àustria, així com més tard al museu d'Art Modern de Nova York i al d'Orsay a Paris Però afortunadament la major part ha estat a Bèlgica, tant en museus públics, com els de Belles Arts d'Ostende, Gant i Brussel·les, així com en col·leccions privades. el setanta-cinquè aniversari de la seva desaparició, commemoració que lògicament adquirirà particular protagonisme a Ostende.

Recordem la peripècia vital d'aquest personatge fascinant que va rebre un adolescent les seves primeres lliçons de dibuix d'Edouard Dubar i Michel Van Cuyck. El 1876 es va matricular a l'Acadèmia local de Belles Arts i va pintar molts estudis de la ciutat, així com els seus famosos cartrons rosats o cartrons roses i entre 1877 i 1880 va cursar la carrera a l'Acadèmia Reial de Belles Arts de Brussel·les, però no va arribar a graduar-se i va abandonar l'educació acadèmica per tornar a Ostende on es va establir definitivament.

Després, a la dècada dels vuitanta, es va relacionar amb diversos cercles artístics i va realitzar exposicions a la capital belga (entre elles, el 1889, la primera amb màscares) mentre que als noranta li compraran molts gravats la Biblioteca Reial de la capital belga , la Kupferstichkabinett de Dresden i l'Albertina de Viena. El 1894 va contribuir a la fundació del Cercle de Belles Arts d'Ostende, del qual va ser elegit vicepresident ia finals d'aquesta dècada ampliarà el seu espectre creatiu com a escriptor col·laborant amb assiduïtat a Le Cirq Rouge i La Ligue artistique. I encara que no va aconseguir que el ministre de l'Interior adquirís “Le lampiste” el 1895, el 1897 l'ajuntament de la seva ciutat li va comprar “El pallasso malalt” per 2.000 francs i el 1901 el Museu Ensor es va fer amb tota la seva producció gràfica, malauradament destruïda durant la segona guerra mundial.

La modernitat de la seva obra no va estar exempta de polèmica. N'hi va haver en ocasió de la seva obra més famosa, “Entrada de Crist a Brussel·les”, de 1889, considerada precursora de l'expressionisme, que va ser rebutjada per “Els XX” i va haver de romandre reclosa al seu estudi fins al 1929 que, per fi, es va poder exhibir públicament i només dos anys abans de la seva mort va arribar al Museu Reial de Belles Arts d'Anvers (després va patir una peripècia assenyada que va incloure el robatori pels nazis per acabar avui al Museu Getty de Los Angeles) Una altra polèmica va ser la suscitada el 1908 sobre la possible venda al museu de Lieja del seu quadre Menjadora d'ostres, que al final no es va dur a terme, però que va servir per reafirmar-ne la reputació.

Home de nombroses habilitats, el 1906 li van regalar un harmoni i va aprendre a tocar-lo, improvisant amb tanta intuïció que va ser capaç d'escriure el llibret i la música d'un ballet titulat “L'escala de l'amor” per al qual també va dissenyar vestuari i decorats. El 1921 es va publicar una edició dels seus escrits i al llarg de la seva vida va realitzar una important tasca publicística contra les construccions a les dunes, l'arquitectura moderna i la vivisecció. Ensor va residir al domicili patern fins que va heretar la casa del seu oncle al carrer Vlaanderen i el 1930 l'ajuntament va decidir col·locar un bust seu de bronze realitzat per Edmond de Variola.

Ostende celebrarà al llarg del 2024 diverses manifestacions commemoratives del 75è aniversari de la seva mort: una exposició al museu de Belles Arts Mu.Zee, la rehabilitació del seu habitatge entre 1917 i l'any de la seva mort convertida en casa-museu, la celebració d'altres manifestacions culturals i el disseny d'un itinerari per aquesta urbs que tan bé va conèixer i que tan fidedignament va reflectir a la seva obra. Tot plegat constituirà una raó excel·lent per conèixer la capital de Flandes Occidental que ostenta des de mitjans del segle XIX la condició de principal balneari estival de Bèlgica i un dels més prestigiosos d'Europa.