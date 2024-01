Descobreix quins són els millors països per a jubilats el 2024

Costa Rica es corona com el destí suprem per a una jubilació plena el 2024. ShutterStock

En arribar a la jubilació amb salut i estabilitat financera, molts individus es troben a la cruïlla d'escollir on gaudir de la tan anhelada tercera edat. L'Índex Global Anual de Jubilació del 2024, elaborat per la web International Living, ofereix valuoses recomanacions per a aquells que planegen jubilar-se aquest any.

Colòmbia, el Tresor de l'Aire Lliure i l'Assequibilitat (Lloc 10)

Al desè lloc, Colòmbia destaca per les seves activitats a l'aire lliure, reserves naturals i festivals. A més a més de la seva rica cultura i història, la nació sud-americana ofereix una varietat d'opcions per gaudir de la jubilació. Tot i les millores en seguretat en les darreres dues dècades, s'aconsella precaució en aventurar-se fora de les àrees convencionals.

França, Elegància i Bon Dinar a un Cost Raonable (Lloc 9)

A la novena posició, França atrau els jubilats amb la seva reconeguda elegància, excel·lent menjar i cultura. Amb un cost de vida un 34% menor que als EUA, més nord-americans opten per reduir els seus estils de vida i aprofitar els beneficis socials centrats a la comunitat que ofereix el país gal.

Malàisia, Diversitat Cultural i Bellesa Natural (Lloc 8)

Al vuitè lloc, Malàisia es presenta com una joia del Sud-est Asiàtic, fusionant assequibilitat, diversitat cultural i una impressionant bellesa natural. Els expatriats troben a Malàisia una destinació acollidora i atractiva que els permet gaudir d'un estil de vida més relaxat.

Grècia, entre Illes de Somni i Ruïnes Arqueològiques (Lloc 7)

Grècia ocupa la setena posició, seduint amb les seves illes paradisíaques i la seva rica història antiga. Tot i que el mercat immobiliari varia segons la ubicació, els preus de les propietats continuen sent considerablement més baixos que als EUA. Tanmateix, és essencial tenir en compte la distribució desigual de l'atenció mèdica.

Equador, Baix Cost de Vida i Diversitat Natural (Lloc 6)

Ubicant-se a la sisena posició, Equador ofereix un baix cost de vida i utilitza el dòlar nord-americà com a moneda. La possibilitat de viure còmodament per uns 600 dòlars al mes a molts llocs del país el converteix en una destinació atractiva per als jubilats.

Espanya, Qualitat de Vida en un Mosaic d'Opcions (Lloc 5)

Al cinquè lloc, Espanya s'erigeix en el paradís de la jubilació. Amb una alta qualitat de vida, opcions que van des de platges fins a muntanyes, i una rica oferta cultural, Espanya és sempre una opció popular per a aquells que busquen un retir plaent.

Panamà, Atenció Sanitària Assequible i Clima Tropical (Lloc 4)

Panamà es posiciona al quart lloc, complint dos requisits fonamentals per als jubilats: una atenció sanitària de qualitat assequible i un clima tropical. Tot i la incertesa, molts trien Panamà com la seva llar preferida.

Mèxic, Estil de Vida, Cultura i Assequibilitat (Lloc 3)

Mèxic s'emporta el tercer lloc del podi gràcies a la combinació d'estil de vida, cultura càlida i assequibilitat. Amb costos de vida més baixos, els jubilats es poden permetre luxes i gaudir de la riquesa gastronòmica del país.

Portugal, Facilitat per Mudar-se i Atenció Mèdica de Qualitat (Lloc 2)

En el segon lloc, Portugal es destaca per la facilitat per mudar-se, sense necessitat de realitzar exàmens de conduir en l'idioma local. A més, ofereix atenció mèdica d'alta qualitat i és reconegut perquè és un dels països europeus més accessibles per als jubilats.

Costa Rica, el Paradís de la Jubilació (Lloc 1)

El país centreamericà s'alça com a la millor destinació del món per jubilar-se, segons l'índex. Amb una puntuació total de 83,57 sobre 100, Costa Rica ofereix un estil de vida relaxat, platges tropicals, avantatges fiscals per a estrangers i una naturalesa que coexisteix harmoniosament amb la vida diària. La seva reconeguda expressió "pura vida" encapsula l'essència d'aquest destí idíl·lic per als jubilats.