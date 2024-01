La maledicció de Pompeia: una turista torna una pedra robada per alliberar-se del càncer

Pompeia - UNSPLASH

Una turista que va robar pedres de l'antic emplaçament de Pompeia les ha tornat després de culpar la famosa 'maledicció' del seu càncer de mama.

La ciutat de Pompeia va quedar sepultada durant l'erupció del proper Monte Vesubio l'any 79 dC. Els edificis, objectes i persones es van conservar gairebé intactes. El lloc està obert perquè el visitin els turistes, que recorren els mateixos carrers que aquells que van morir i contemplen els seus aterridors moments finals.

Però per a alguns això no n'hi ha prou. Al llarg dels anys, s'ha robat de les ruïnes un nombre incalculable d'artefactes, des de còdols i roques fins a teules i ceràmica.

Sembla, però, que aquells que no són sorpresos a l'acte pateixen encara una forma molt especial de càstig. Una maledicció. Al llarg dels anys, molts dels que creuen haver estat afectats pel malefici han tornat els articles amb una nota de disculpa; de fet, n'hi ha tants que hi ha un museu complet dedicat a aquestes peces.

L?última víctima d?aquesta maledicció és una dona que va tornar un grapat de pedres amb la típica nota de disculpa. "No sabia res de la maledicció", va escriure. "No sabia que no havia de prendre pedres. En un any, vaig tenir càncer de mama. Sóc una dona jove i sana i els metges van dir que era simplement mala sort. Si us plau accepti les meves disculpes i aquestes peces", concloïa la nota.

La carta ha estat publicada a X per Gabriel Zuchtriegel, director del parc arqueològic de Pompeia. Compartint la imatge, va dir: "Estimat remitent anònim d'aquesta carta... les pedres pómez van arribar a Pompeia... ara bona sort per al seu futur i en bocca al lup, com diem a Itàlia".

El 2020, una dona canadenca que es va identificar únicament com Nicole va tornar una selecció d'articles robats, incloent rajoles i part d'una àmfora (un gran recipient de ceràmica), després de patir dues vegades càncer de mama. La seva carta explicava que havia pres els artefactes per tenir un record que "ningú no podria tenir", però deia que les relíquies tenien "molta energia negativa... vinculada a aquesta terra de destrucció".