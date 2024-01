75è aniversari d'Ensor a Ostende: exposició “Rose, Rose, Rose à mes yeux” i obertura de casa museu

James Ensor, el pintor de nacionalitat britànica que va néixer a Ostende el 1860 i va morir belga elevat a la dignitat de baró per la seva contribució a l'art contemporani, serà recordat en aquesta ciutat de la costa flamenca del mar del Nord al llarg del 2024 amb ocasió de setanta-cinquè aniversari de la seva mort.

Després d'una adolescència i primera joventut en què va expressar la seva creativitat de forma convencional, la seva producció va experimentar una notable evolució quan va arribar als vint-i-cinc anys. Fins aquell moment havia cultivat el retrat, les marines i les natures mortes, però sobtadament va començar a pintar una sèrie de motius estranys com màscares, monstres i diables i fins i tot va recobrir amb ells llenços anteriors. S'ignora quina va ser la raó d'aquest canvi, encara que es diu que va poder influir la proximitat dels objectes que venia el seu pare a la botiga de records i curiositats, encara que, d'altra banda, se sap que va poder estar influït per l'univers de la caricatura. En tot cas, a la seva obra és perfectament perceptible el sentit burleta i satíric que podria haver estat l'origen d'algunes de les polèmiques que va suscitar al llarg de la seva vida. En tot cas, els experts consideren que la seva obra va estar molt influïda pel món que l'envoltava -el propi taller, la família, els carrers d'Ostende, el mar- i que la dècada més brillant i, sobretot, més fecunda, va ser la dels anys vuitanta del segle XIX.

Com que Ostende és una urbs de parves proporcions, fa possible resseguir l'empremta d'aquest gran artista caminant a la recerca d'aquells llocs més significatius a la seva vida i obra. Per començar, resulta aconsellable una visita a la Maison Ensor a Vlaanderenstraat 29, on va residir des del 1917 fins al 1949. Encara que l'àtic on va estar el seu taller ja no existeix, el conjunt ha estat habilitat com un gran recorregut per tota la seva executòria. inclou àmplia informació gràfica, iconogràfica, escenogràfica i fins i tot audiovisual, amb algunes curioses manipulacions que permeten advertir com Ensor va alterar algunes de les seves primeres obres afegint-los posteriorment nous elements de la seva inspiració. A destacar una de les seves dependències, el saló blau, on s'ha situat una reproducció de la seva obra més famosa, “l'Entrada de Crist a Brussel·les” justament on va romandre penjada durant l'etapa en què va romandre oculta els estranys. De la mateixa manera hi haurà una mostra d'autoretrats d'Ensor del 21 de març al 16 de juny i una altra sobre “Sàtira, paròdia, pastitx” del 19 de setembre al 12 de gener de 2025.

Després cal anar a Romestraat 11 on van existir uns grans magatzems o, com diuen als Estats Units, una botiga per departaments, edifici que ha estat reconvertit en museu de Belles Arts. És el Mu.Zee que, des de la seva creació el 2008, gestiona les col·leccions de la província de Flandes Occidental i Ostende compostes per més de 8.000 obres d'art. Això permet oferir una visió de l'art belga des del 1830 amb la presència d'artistes de la categoria Léon Spilliaert, Constant Permeke i, per descomptat, Ensor.

Precisament amb motiu del 75è aniversari de la mort d'aquest darrer es presenta fins al 14 d'abril del 2024 l'exposició “Rose, Rose, Rose à mes yeux. James Ensor i la naturalesa morta a Bèlgica de 1830 a 1930”. Comissariada pel Prof. Dr. Bart Verschaffel i Sabine Taevernier, reuneix mig centenar d'obres que se centren per primera vegada íntegrament en les seves naturaleses mortes, un tema que van cultivar diversos pintors de talent, encara que sovint ho van fer de forma ostentosa, decorativa i sense compromís artístic, mentre que Ensor el va cultivar des de la seva qualitat excepcional.

També hi haurà una mostra dedicada a remarcar la connexió entre el pintor i la ciutat. Es titularà “Ostende, l'imaginari paradís d'Ensor” i romandrà oberta a les Venetian galleries (cantonada de Zeedijk/Parijasstraat) del 29 de juny al 27 d'octubre. I possiblement inspirada en la visió satírica i humorística d'Ensor, s'exhibirà del 9 de març a l'11 de novembre una divertida mostra d'imatges de les noranta persones ennoblides amb el mateix títol de baró que el va rebre fotografiades lluint alguna de les màscares (The Provincial Domaine Atlantikwall Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636).

Pel que fa als nens, trobaran el seu punt de trobada amb Ensor al Fort Napoleó on es presenta fins al 14 d'abril de 2024 una exposició titulada “Gran art per a grans nens” amb la recreació humorística i paròdica realitzada per Thais Vandeheyden de algunes obres d'Ensor.

El record d'Ensor bé mereix ser completat amb un itinerari pels carrers i ambients que va conèixer i que tan bé va reflectir a la seva obra. Es tracta d'un passeig d'uns tres quilòmetres que es pot fer pausadament en una hora i que s'inicia a casa del carrer Vlaanderenstraat. Es passa per llocs estretament relacionats amb el pintor i l'escena artística d'Ostende com, per exemple, l'antiga Galerie Studio i zones remarcables tals com el monument als Mariners o el palau de la Festa i la Cultura, si bé certament hi ha racons que ja no existeixen però que es recorden al material audiovisual creat per a l'ocasió. Hi ha una app disponible en cinc llengües, entre elles l'espanyol i es pot descarregar de forma gratuïta des d'App Store o Google Play, tot i que després s'han de pagar 5,49 euros per desbloquejar el recorregut complet (els que hagin visitat la Casa de James Ensor ho podran aconseguir gratuïtament)

L'any Ensor serà una excel·lent oportunitat per conèixer Ostende, una ciutat flamenca que no sempre és coneguda com mereix, almenys pels viatgers espanyols i que el 2024 ofereix amb l'any Ensor una bona excusa per descobrir-la.