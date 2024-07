Les millors opcions per gaudir de l'enoturisme a Catalunya

El celler Clos Figueras, en arxiu | Clos Figueras

L'enoturisme a Catalunya ofereix una experiència única per als amants del vi i la cultura. Aquest estiu, la regió es converteix en una destinació ideal per gaudir de paisatges espectaculars, bodegues centenàries i degustacions de vins excepcionals. Catalunya compta amb una diversitat de zones vinícoles que ofereixen una àmplia gamma d'activitats per a tots els gustos.

El Penedès és una de les regions vinícoles més famoses de Catalunya. Situada entre Barcelona i Tarragona, aquesta zona és coneguda per la producció de caves d'alta qualitat. Les bodegues Freixenet i Codorníu ofereixen visites guiades que permeten conèixer el procés d'elaboració del cava, des de la verema fins a l'embotellament. A més, es pot gaudir de tastos de diferents varietats, maridatges amb productes locals i passejades en bicicleta pels vinyes, la qual cosa converteix la visita en una experiència completa i enriquidora.

El Priorat, amb la seva denominació d'origen qualificada (DOQ), és una altra joia enoturística de Catalunya. Aquesta regió muntanyosa és coneguda pels seus vins negres potents i complexos. Les bodegues de la zona, com Clos Mogador i Scala Dei, ofereixen visites íntimes i personalitzades, on es pot aprendre sobre la viticultura heroica que caracteritza aquesta regió. La combinació de sòls de pissarra, clima i tècniques de cultiu tradicionals dóna lloc a vins únics que els visitants poden tastar mentre gaudeixen de vistes impressionants dels vinyes en terrasses.

A l'Empordà, al nord-est de Catalunya, es troba una regió vinícola amb una llarga tradició i una gran diversitat de paisatges. Les bodegues com Perelada i Masia Serra ofereixen recorreguts que inclouen visites a castells medievals i modernes instal·lacions de vinificació. Els vins d'aquesta regió, tant blancs com negres, són coneguts per la seva frescor i elegància. Els visitants també poden participar en activitats com passejades en globus aerostàtic sobre els vinyes o rutes d'escalada que combinen natura i cultura.

La Terra Alta, situada a la província de Tarragona, és una altra opció destacada per a l'enoturisme. Aquesta regió és famosa pels seus vins blancs elaborats amb la varietat Garnacha Blanca. Bodegues com Edetària i Celler Batea conviden els visitants a explorar els seus vinyes i conèixer el procés d'elaboració dels seus vins ecològics. Els tastos en aquestes bodegues solen incloure productes locals com l'oli d'oliva i el pa de pagès, cosa que permet una immersió total en la gastronomia de la regió.

Finalment, la Conca de Barberà, també a Tarragona, ofereix una experiència enoturística més tranquil·la i menys concorreguda. Les bodegues d'aquesta regió, com Abadia de Poblet i Rendé Masdéu, són conegudes pels seus vins elaborats amb la varietat autòctona Trepat. Aquí, els visitants poden gaudir de visites a monestirs cistercencs i passejades pel camp, combinant la història i el vi en un entorn idíl·lic.