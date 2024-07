Trucs per trobar vols més barats abans d'agost

Foto: CanvaPro

Tot i que ja estem a finals de juliol, encara hi ha endarrerits que no han reservat les vacances per a aquest agost. Tot i això, hi ha formes que els vols no et surtin per un ull de la cara. Aquests són algunes estratègies útils per aconseguir les millors ofertes en vols.

1. Flexibilitat en les dates

Una de les millors maneres destalviar en vols és ser flexible amb les dates de viatge. Volar durant la setmana, en lloc dels caps de setmana, acostuma a ser més econòmic. Més concretament, sortir un dimarts o dimecres us ajudarà a la butxaca. No obstant això, fer servir eines de cerca de vols que permeten comparar preus en un rang de dates és fonamental per trobar les opcions més barates.

2. Alertes de preus

Configurar alertes de preus és una tècnica eficaç per aconseguir bones ofertes . Moltes pàgines web i aplicacions de cerca de vols permeten als usuaris establir alertes per a rutes específiques.

D'aquesta manera, rebràs notificacions quan els preus baixin, cosa que et permetrà aprofitar les ofertes abans que altres viatgers.

Has de tenir en compte que no totes les aerolínies ofereixen els mateixos preus per a les mateixes destinacions, per la qual cosa és recomanable que comparis amb totes elles. A més, de vegades les agències de viatges en línia ofereixen paquets o descomptes exclusius que no estan disponibles a les pàgines de les aerolínies.

3. Considera aeroports alternatius

Explorar aeroports alternatius pot resultar en estalvis significatius. Sovint, els aeroports més petits o aquells una mica més allunyats de la destinació principal tenen tarifes més baixes. Per exemple, en comptes de sortir des de Barcelona , pots mirar els vols que surten des de Girona i potser t'estalvies uns quants euros al compte final.

Tot i això, és important considerar el cost addicional del transport des de l'aeroport a la destinació final per assegurar-se que els estalvis en el vol no es perdin en el trasllat terrestre.

4. Cerca en 'mode incògnit'

Realitzar cerques en mode incògnit o esborrar les cookies del navegador pot evitar que els preus pugin artificialment després de diverses cerques per a la mateixa ruta. Això passa perquè algunes pàgines web rastregen les cerques i poden augmentar els preus per pressionar-te a reservar ràpidament.

En conclusió, trobar vols barats requereix una combinació de recerca, flexibilitat i ús intel·ligent de la tecnologia. En seguir aquests consells, els viatgers poden gaudir de les seves aventures sense que els costos dels vols representin una càrrega financera.

5. Reserva un vol nocturn

Generalment, els vols nocturns són més barats perquè a ningú no ve de gust volar a hores intempestives. Tot i això, això és el que farà que et surti més barat.