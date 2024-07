Els racons ocults del Camí de Ronda

Foto: Flickr

El Camí de Ronda, un corriol costaner que serpenteja al llarg de la Costa Brava, captiva visitants amb les seves vistes impressionants i racons amagats. Aquest camí històric, originalment utilitzat per guardacostes per vigilar el contraban, ara ofereix als caminants una experiència única per explorar la bellesa natural i l'encant de la costa catalana . Amb els seus penya-segats escarpats, cales secretes i aigües cristal·lines, el Camí de Ronda s'ha convertit en una destinació favorita per als amants de la natura i els entusiastes del senderisme.

Al llarg d'aquest article descobrirem alguns dels trams més fascinants del Camí de Ronda. Explorarem la ruta de Palamós a Cala Castell, el camí de Cala Castell a Cap Roig, i el recorregut de Begur a Aiguablava.

També ens endinsarem als senders menys coneguts, com ara el tram de Torre Valentina a Cala Belladona i la ruta de Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols. Finalment, farem una ullada al tram que va des del Port de la Selva fins al Far de S'Arenella, revelant els tresors ocults que esperen ser descoberts en aquest meravellós camí costaner.

El tram de Palamós a Cala Castell

Història del Camí de Ronda de Palamós

El camí de Ronda, que serpenteja per l'abrupte litoral de la Costa Brava, té una història fascinant. Tot i que la data exacta de construcció és incerta, es creu que és un camí mil·lenari utilitzat per a la comunicació costanera des de temps remots. El nom "camí de ronda" es va popularitzar durant els segles XIX i XX, principalment perquè era la ruta utilitzada pels carrabiners i la Guàrdia Civil per realitzar "la ronda" i controlar les activitats il·legals de contraban i estraper-lo a la costa.

El Reial Cos de Carrabiners de Costes i Fronteres d'Espanya, creat el 1829, tenia la missió de vigilar el litoral i les fronteres per reprimir el frau i el contraban. Després de la Guerra Civil espanyola, la Guàrdia Civil va assumir aquestes funcions a partir del 1940.

El contraban i l'estraperlo van florir a la zona, especialment durant la postguerra entre el 1940 i el 1958. Els productes més comuns eren el tabac ros, penicil·lina, cafè, sucre, i altres articles de luxe. Els contrabandistes utilitzaven racons de difícil accés per terra però fàcils per mar, com la cala del Port d'Esclanyà i la cova del Tabac, per amagar les seves mercaderies.

Foto: Flickr

Punts d'interès a la ruta

El tram de Palamós a Cala Castell és considerat un dels més bells del Camí de Ronda. Aquest recorregut ofereix una varietat de paisatges i atractius turístics:

Cala de la Fosca El camí comença en aquesta platja familiar, dividida en dues per una gran roca negra coneguda com la Roca Fosca.

El camí comença en aquesta platja familiar, dividida en dues per una gran roca negra coneguda com la Roca Fosca. Castell de Sant Esteve de Mar: Poc després de l'inici, hi ha les restes d'aquest castell construït el 1277 per Pere II el Gran sobre una antiga vil·la romana.

Poc després de l'inici, hi ha les restes d'aquest castell construït el 1277 per Pere II el Gran sobre una antiga vil·la romana. Pineda d'en Gori: Una pineda de 30.000 m² que serveix com a espai recreatiu i mirador cap a la costa.

Una pineda de 30.000 m² que serveix com a espai recreatiu i mirador cap a la costa. Cala s'Alguer: Una petita cala de còdols que conserva les tradicionals barraques de pescadors. Va ser declarada Bé Cultural d'Interès Natural el 2004.

Una petita cala de còdols que conserva les tradicionals barraques de pescadors. Va ser declarada Bé Cultural d'Interès Natural el 2004. Platja del Castell: El recorregut acaba en aquesta platja pràcticament verge, envoltada de pins i sense construccions urbanístiques. A l'extrem hi ha el poblat ibèric del Castell, considerat Bé Cultural d'Interès Nacional des del 1996.

Dificultat i durada del recorregut

El tram de Palamós a Cala Castell té una dificultat mitjana. Alguns aspectes a considerar són:

Durada : El recorregut complet (anada i tornada) pren aproximadament 3 hores, encara que es pot fer en 2 hores si no se'n va en grup.

: El recorregut complet (anada i tornada) pren aproximadament 3 hores, encara que es pot fer en 2 hores si no se'n va en grup. Terreny : La majoria del camí està ben habilitat, però hi ha trams amb escales i algunes zones més estretes que requereixen precaució.

: La majoria del camí està ben habilitat, però hi ha trams amb escales i algunes zones més estretes que requereixen precaució. Estacions : No es recomana fer la ruta a l'estiu a causa de la calor i la gran afluència de gent.

: No es recomana fer la ruta a l'estiu a causa de la calor i la gran afluència de gent. Accessibilitat : És una ruta senzilla, encara que cal anar amb compte a les zones estretes del camí de ronda. És possible realitzar-la amb nens petits, fins i tot amb un nadó amb motxilla de porteig.

: És una ruta senzilla, encara que cal anar amb compte a les zones estretes del camí de ronda. És possible realitzar-la amb nens petits, fins i tot amb un nadó amb motxilla de porteig. Longitud : El recorregut total és d'aproximadament 6 km (anada i tornada).

Aquest tram del Camí de Ronda ofereix una experiència única per descobrir la bellesa natural i la rica història de la Costa Brava, combinant impressionants paisatges amb llocs d'interès cultural.

De Cala Castell a Cap Roig

Descripció del Camí de Ronda de Cap Roig

El tram del camí de Ronda que va des de Cala Castell fins a Cap Roig és un dels més bonics i més ben conservats de la Costa Brava. Aquest recorregut circular d'aproximadament 7,7 quilòmetres ofereix una experiència única que combina la bellesa natural del litoral amb la tranquil·litat dels senders interiors.

La ruta es divideix en dues parts distintives. La primera part segueix la costa, permetent als caminants gaudir de vistes panoràmiques impressionants i accedir a cales verges amagades. La segona part del recorregut utilitza el GR-92, un corriol interior que ofereix una perspectiva diferent del paisatge.

El temps estimat per completar aquesta excursió és de prop de 4 hores, cosa que la converteix en una opció ideal per a una sortida de mig dia. El camí presenta una dificultat moderada, amb alguns trams que requereixen atenció a causa del terreny irregular i pendents.

Cales verges al trajecte

El recorregut des de Cala Castell fins a Cap Roig és famós per les cales verges, cadascuna amb el seu propi encant i bellesa natural. Algunes de les cales més destacades inclouen:

Cala Canyers: Una petita cala envoltada de vegetació mediterrània.

Una petita cala envoltada de vegetació mediterrània. Cala Corbs : Coneguda per les seves praderies de posidònia, aquesta cala té un accés per escales.

: Coneguda per les seves praderies de posidònia, aquesta cala té un accés per escales. Cala Estreta: Una de les cales més belles del recorregut, amb sorra fina i aigües cristal·lines.

Una de les cales més belles del recorregut, amb sorra fina i aigües cristal·lines. Cala d'en Remendón: Situada a uns 2,5 km del punt de partida, és un indret ideal per descansar i gaudir d'un bany.

Situada a uns 2,5 km del punt de partida, és un indret ideal per descansar i gaudir d'un bany. Platja de Roca Bona: Una cala amb formacions rocoses interessants.

Una cala amb formacions rocoses interessants. Cala Cap de Planes: Ofereix vistes impressionants dels esculls (esculls) de la costa.

Ofereix vistes impressionants dels esculls (esculls) de la costa. Cala Font Morisca i Cala del Crit: Aquestes dues cales estan connectades per un forat en una enorme roca, conegut com el trau.

Cala Canyers. Foto: Flickr

Consells per a l'excursió

Per gaudir al màxim d'aquesta ruta, es recomana tenir en compte els consells següents:

Utilitzar l'aplicació Camins de Ronda: Aquesta app ofereix un visor de ruta amb GPS a temps real i la possibilitat de descarregar el track en format GPX.

Aquesta app ofereix un visor de ruta amb GPS a temps real i la possibilitat de descarregar el track en format GPX. Portar calçat adequat: El terreny pot ser irregular en alguns trams, per la qual cosa és important fer servir sabates còmodes i amb bona agafada.

El terreny pot ser irregular en alguns trams, per la qual cosa és important fer servir sabates còmodes i amb bona agafada. Protecció solar: Gran part del recorregut està exposat al sol, així que és fonamental portar protecció solar i gorra.

Gran part del recorregut està exposat al sol, així que és fonamental portar protecció solar i gorra. Aigua i snacks: Encara que hi ha llocs per descansar, és recomanable portar aigua i una mica de menjar.

Encara que hi ha llocs per descansar, és recomanable portar aigua i una mica de menjar. Cambra : Les vistes panoràmiques i les cales verges ofereixen excel·lents oportunitats per a la fotografia.

: Les vistes panoràmiques i les cales verges ofereixen excel·lents oportunitats per a la fotografia. Respecte a l'entorn: És important mantenir el camí net i respectar la natura per preservar la bellesa d'aquest tram de la Costa Brava.

És important mantenir el camí net i respectar la natura per preservar la bellesa d'aquest tram de la Costa Brava. Millor època: Es recomana fer aquesta ruta fora de la temporada alta d'estiu per evitar les multituds i la calor excessiva.

El Camí de Ronda de Begur a Aiguablava

Característiques del Camí de Ronda de Begur

El camí de Ronda de Begur a Aiguablava és un tram espectacular que captura l'essència de la Costa Brava. Aquest recorregut d'aproximadament 5 quilòmetres (anada i tornada) ofereix als caminants una experiència única que combina vistes impressionants panoràmiques amb cales verges de bellesa incomparable.

El sender segueix la costa de manera paral·lela, alternant entre zones d'arbrat dens i trams que travessen àrees urbanitzades. Una de les característiques més destacades d'aquest camí és el seu terreny variat, que inclou escales costerudes i senders abruptes, fet que el converteix en un desafiament emocionant per als excursionistes.

El temps estimat per completar el recorregut és d'uns 40 minuts en cada direcció, tot i que és recomanable planificar més temps per gaudir de les vistes i explorar les cales al llarg del camí.

Platges i cales destacades

El Camí de Ronda de Begur a Aiguablava ofereix accés a algunes de les platges i cales més belles de la Costa Brava:

Platja Fonda: Una cala de sorra gruixuda i fosca amb aigües cristal·lines, ideal per a aquells que busquen un racó més tranquil i natural.

Una cala de sorra gruixuda i fosca amb aigües cristal·lines, ideal per a aquells que busquen un racó més tranquil i natural. Cala Fornells: Un pintoresc port esportiu que ofereix vistes impressionants de la costa.

Un pintoresc port esportiu que ofereix vistes impressionants de la costa. Cala d'en Malaret: Una petita i plàcida platja de sorra fina, envoltada de roques i cases tradicionals.

Una petita i plàcida platja de sorra fina, envoltada de roques i cases tradicionals. Platja d´Aiguablava: El punt final del recorregut, considerada una de les platges més belles de la Costa Brava. Les seves aigües turqueses i la vegetació abundant que l'envolta creen un paisatge de somni.

Cala d'en Malaret. Foto: Wikipedia Commons

A més, el camí passa per altres punts d'interès com l'Illa Blanca, el Cap Rubí i una "piscina natural" excavada a la roca a prop dels apartaments Es Cau.

Preparació necessària per a la caminada

Per gaudir plenament d'aquest tram del camí de Ronda, es recomana tenir en compte els aspectes següents:

Calçat adequat: A causa de la naturalesa accidentada del terreny, és essencial portar sabates còmodes i amb bona agafada.

A causa de la naturalesa accidentada del terreny, és essencial portar sabates còmodes i amb bona agafada. Aigua i snacks: Tot i que el recorregut no és excessivament llarg, és important mantenir-se hidratat, especialment els mesos d'estiu.

Tot i que el recorregut no és excessivament llarg, és important mantenir-se hidratat, especialment els mesos d'estiu. Protecció solar: Gran part del camí està exposat al sol, per la qual cosa es recomana portar protector solar, gorra i ulleres de sol.

Gran part del camí està exposat al sol, per la qual cosa es recomana portar protector solar, gorra i ulleres de sol. Cambra: Les vistes panoràmiques i les cales pintoresques ofereixen oportunitats fotogràfiques excepcionals.

Les vistes panoràmiques i les cales pintoresques ofereixen oportunitats fotogràfiques excepcionals. Nivell de forma física: El camí té una dificultat tècnica moderada i requereix un estat de forma mitjà per gaudir-ne plenament.

El camí té una dificultat tècnica moderada i requereix un estat de forma mitjà per gaudir-ne plenament. Transport: Als mesos d'estiu, hi ha un servei d'autobús que connecta diversos punts del recorregut, cosa que permet flexibilitat en la planificació de la ruta.

El camí de ronda de Begur a Aiguablava ofereix una experiència única per descobrir la bellesa natural de la Costa Brava, combinant paisatges impressionants amb cales verges i aigües cristal·lines.

La ruta de Torre Valentina a Cala Belladona

L'encant del camí de ronda de Sant Antoni de Calonge

El camí de Ronda que connecta Torre Valentina amb Cala Belladona és un tram fascinant de la Costa Brava que captiva els visitants amb la seva bellesa natural i la seva rica història. Aquest corriol costaner, traçat fa més de cinc segles, té els seus orígens en una època en què el perill venia del mar, amb pirates i corsaris amenaçant les costes. Com a resposta a aquestes amenaces, es van construir torres de vigilància i defensa al llarg del camí, algunes de les quals encara es poden apreciar avui dia.

El recorregut, que abasta aproximadament 8,5 quilòmetres, ofereix una experiència única que combina impressionants paisatges costaners amb llocs d'interès històric. El trajecte comença a la platja de Torre Valentina, a Sant Antoni de Calonge, i serpenteja al llarg de la costa fins a arribar a la bonica Cala Belladona, ja al municipi de Platja d'Aro.

Formacions rocoses i cales al recorregut

Al llarg del camí, els excursionistes tenen l'oportunitat de descobrir una sèrie de cales i formacions rocoses úniques:

Cala del Racó dels Homes i Cala del Racó de les Dones: Aquestes petites cales ofereixen una ullada a la història social de la regió, reflectint els costums d'èpoques passades.

Aquestes petites cales ofereixen una ullada a la història social de la regió, reflectint els costums d'èpoques passades. Cala dels Musclos: Situada davant de la Roca dels Musclos, famosa per l'abundància de musclos en les seves formacions rocoses.

Situada davant de la Roca dels Musclos, famosa per l'abundància de musclos en les seves formacions rocoses. Cala de l'Embarcador: Amb el seu propi moll particular, aquesta cala és a prop de la Torre dels Perpinyà, una altra construcció històrica de defensa.

Amb el seu propi moll particular, aquesta cala és a prop de la Torre dels Perpinyà, una altra construcció històrica de defensa. Cala de Roques Planes: Un solàrium natural format per roques planes, popular entre els amants del nudisme i conegut per les seves aigües cristal·lines.

Un solàrium natural format per roques planes, popular entre els amants del nudisme i conegut per les seves aigües cristal·lines. Platja de la Roca del Paller: Nomenada així per les roques que formen una mena de corral obert al mar.

Nomenada així per les roques que formen una mena de corral obert al mar. Cala del Forn i Platja de Can Cristus: Connectades per un túnel perforat a la roca quan la marea és alta.

Connectades per un túnel perforat a la roca quan la marea és alta. Illots de Sant Jordi: Aquests illots ofereixen una zona de bany idíl·lica amb una rica vida submarina.

Aquests illots ofereixen una zona de bany idíl·lica amb una rica vida submarina. Cala Belladona: El punt final del recorregut, una bonica platja de sorra gruixuda d´uns 115 metres de longitud.

Cala de Roques Planes. Foto: Flickr.

Recomanacions per gaudir de la ruta

Per aprofitar al màxim aquesta experiència, es recomana:

Planificar amb temps: El recorregut complet pot portar al voltant de 4 hores, depenent del ritme i les parades.

El recorregut complet pot portar al voltant de 4 hores, depenent del ritme i les parades. Calçat adequat: Usar sabates còmodes i amb bona agafada, ja que el terreny pot ser irregular en alguns trams.

Usar sabates còmodes i amb bona agafada, ja que el terreny pot ser irregular en alguns trams. Protecció solar: Portar protector solar, gorra i aigua suficient, especialment els mesos d'estiu.

Portar protector solar, gorra i aigua suficient, especialment els mesos d'estiu. Cambra : No oblidar portar una càmera per capturar les vistes panoràmiques i els racons pintorescos del camí.

: No oblidar portar una càmera per capturar les vistes panoràmiques i els racons pintorescos del camí. Respectar l'entorn: Mantenir net el camí i respectar la flora i la fauna local per preservar la bellesa natural de la zona.

Mantenir net el camí i respectar la flora i la fauna local per preservar la bellesa natural de la zona. Visitar els punts d'interès : Prendre el temps per explorar llocs com la Torre Valentina, la Torre dels Perpinyà i el Castell Madeleine.

: Prendre el temps per explorar llocs com la Torre Valentina, la Torre dels Perpinyà i el Castell Madeleine. Pàrquing: Es pot estacionar a Torre Valentina oa la Platja de Cala Cristus per iniciar el recorregut.

Aquesta ruta ofereix una experiència única per descobrir la bellesa natural i històrica de la Costa Brava, combinant paisatges impressionants amb cales verges i aigües cristal·lines.

De Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols

Descripció del Camí de Ronda de Sant Feliu

El camí de Ronda que uneix Sant Pol amb Sant Feliu de Guíxols és un recorregut fascinant que serpenteja al llarg de la costa, oferint vistes impressionants del litoral de la Costa Brava. Aquest corriol, d'aproximadament 2,32 quilòmetres de longitud, té una dificultat mitjana i es pot completar en uns 45 minuts, tot i que és recomanable prendre's el temps per gaudir dels paisatges espectaculars.

El camí comença al cim del penya-segat sobre el port de Sant Feliu i porta fins a la bonica platja de Sant Pol. Al llarg del recorregut, els caminants tenen l'oportunitat de descobrir precioses cales i penya-segats, com el Cap de Mort, la Cala del Peix i la petita i encantadora Cala Maset. El trajecte també travessa el Paratge de la Volta de l´Ametller, un espai natural protegit que alberga la verge i natural Cala Ametller.

Entre els punts més destacats del recorregut es troben:

Cala Jonca Cala del Molí Cala des Cranc Cala dels Mussols Cala del Peix Cala Maset

Cala del Molí. Foto: Flickr

Miradors i punts panoràmics

El camí de ronda de Sant Feliu de Guíxols està esquitxat de miradors que ofereixen vistes panoràmiques impressionants de la costa. Alguns dels més destacats són:

Mirador de la Cala Urgell: Des d'aquí podeu admirar una vista espectacular de la Punta d'en Bosch i de la Cala Urgell, considerat un dels llocs més bells de la costa guixolenca.

Des d'aquí podeu admirar una vista espectacular de la Punta d'en Bosch i de la Cala Urgell, considerat un dels llocs més bells de la costa guixolenca. Mirador de l´ermita de Sant Elm: Ubicat a la muntanya de Sant Elm, ofereix una panoràmica molt àmplia, des del cap de Tossa fins a Begur, i des del mar fins a la muntanya. És un lloc històric, ja que des d'aquí, el 1908, Ferran Agulló va batejar la costa de Girona com la Costa Brava.

Ubicat a la muntanya de Sant Elm, ofereix una panoràmica molt àmplia, des del cap de Tossa fins a Begur, i des del mar fins a la muntanya. És un lloc històric, ja que des d'aquí, el 1908, Ferran Agulló va batejar la costa de Girona com la Costa Brava. Mirador de les Bateries: Nomenat així per les bateries antiaèries instal·lades durant la guerra civil, ofereix una vista excel·lent de la badia de Sant Feliu i les muntanyes de l'Ardenya.

Nomenat així per les bateries antiaèries instal·lades durant la guerra civil, ofereix una vista excel·lent de la badia de Sant Feliu i les muntanyes de l'Ardenya. Mirador de Sant Benet: Proper al´antiga masia de Sant Benet, proporciona una magnífica vista del mar i del litoral de Sant Feliu de Guíxols.

Proper al´antiga masia de Sant Benet, proporciona una magnífica vista del mar i del litoral de Sant Feliu de Guíxols. Mirador de la masia Cal Romaguer: Des d´aquesta antiga masia abandonada, es poden observar espectaculars vistes de la façana marítima.

Consells per fer el recorregut

Per gaudir al màxim d'aquesta ruta, es recomana tenir en compte els consells següents:

Calçat adequat: Utilitzar sabates còmodes i amb una bona agafada, ja que hi ha diversos trams d'escales i terreny irregular.

Utilitzar sabates còmodes i amb una bona agafada, ja que hi ha diversos trams d'escales i terreny irregular. Protecció solar: Portar protector solar, gorra i aigua suficient, especialment els mesos d'estiu.

Portar protector solar, gorra i aigua suficient, especialment els mesos d'estiu. Temps: Planificar el recorregut amb prou temps per gaudir de les vistes i explorar les cales.

Planificar el recorregut amb prou temps per gaudir de les vistes i explorar les cales. Precaució: Tenir cura dels trams propers a precipicis, especialment si se'n va amb nens.

Tenir cura dels trams propers a precipicis, especialment si se'n va amb nens. Bany: Si es realitza la ruta a l'estiu, porteu escarpins per gaudir d'un bany en alguna de les cales rocoses.

Si es realitza la ruta a l'estiu, porteu escarpins per gaudir d'un bany en alguna de les cales rocoses. Fotografia: No oblidar la càmera per capturar els paisatges impressionants i els racons pintorescos del camí.

No oblidar la càmera per capturar els paisatges impressionants i els racons pintorescos del camí. Respecte a l'entorn: Mantenir net el camí i respectar la flora i la fauna local per preservar la bellesa natural de la zona.

Aquest camí de Ronda ofereix una experiència única per explorar la bellesa natural i històrica de la Costa Brava, combinant paisatges impressionants amb cales verges i aigües cristal·lines.

El tram del Port de la Selva al Far de S'Arenella

El Port de la Selva, un encantador poble mariner situat entre Llançà i Cadaqués, ofereix una de les rutes més belles del Camí de Ronda a la Costa Brava.

Aquest tram, que s´estén des del centre del poble fins al Far de S´Arenella, recorre aproximadament 6 quilòmetres (anada i tornada) i proporciona vistes panoràmiques impressionants d´una de les badies més belles de l´Alt Empordà.

Història del Camí de Ronda del Port de la Selva

El Camí de Ronda del Port de la Selva té les seves arrels a la història medieval i moderna de la regió. Durant segles, el litoral català va estar exposat a atacs de pirates i sarraïns, fet que va portar a la construcció d'una extensa xarxa de torres de vigilància, fortins i camins de ronda per garantir la defensa costanera. El far de S'Arenella, punt final d'aquest tram, es troba precisament en un d'aquests camins de ronda antics entre el Port de la Selva i Llançà.

La vulnerabilitat del Port de la Selva va quedar documentada a finals del segle XIV, quan els habitants van sol·licitar permís per construir una fortalesa a l'església per defensar-se dels enemics. Segles després, el 1891, la Societat de Salvament de Nàufrags de Girona va sol·licitar la construcció d'un far, que finalment es va inaugurar el 1913, proporcionant més seguretat a la navegació a la zona.

Platges i cales al trajecte

El recorregut des del Port de la Selva fins al Far de S'Arenella ofereix una successió de belles platges i cales, cadascuna amb el seu propi encant:

Platja de l'Escar i Platja de la Ribera: Ubicades al centre del poble, aquestes platges marquen l'inici del recorregut. Platja d'Erola: Ideal per als amants dels esports nàutics. Platja del Bell Repòs: Reconeixible pel gran xalet blanc amb contraportes vermelles. Platja d'En Taita: Embellida amb talussos de pedra i plantes autòctones. Platja dels Capellans: Una platja amagada amb història monàstica. Platja del Mirador i Racó d'En Coca: Petites platges de bellesa salvatge. Platja de Pere Esteve: Reconeixible per una antiga barraca de control marítim. Platja del Port de la Vall: Guardonada amb 5 estrelles per la Generalitat. Platja de la Colomera: Ideal per a famílies amb nens. Platja de l'Olla: Identificable per un xalet amb dos arcs. Platja de Sota S'Arenella : Situada sota el far, ofereix protecció contra la tramuntana.

Opcions per recórrer la ruta

El Camí de Ronda del Port de la Selva al Far de S'Arenella es pot gaudir de diverses maneres:

A peu: La ruta té una dificultat baixa i és apta per a famílies amb nens. Es pot completar en menys de 2 hores (només anada). Amb bicicleta: Gran part del camí és accessible amb bicicleta, amb només alguns trams d'escales que requereixen atenció. Transport públic: Hi ha l'opció de tornar amb transport públic des de Llançà per als que prefereixin no fer el recorregut de tornada a peu.

Aquest tram del camí de Ronda ofereix una experiència única per explorar la bellesa natural i històrica de la Costa Brava, combinant paisatges impressionants amb cales verges i aigües cristal·lines.