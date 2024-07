Descobreix les millors rutes de senderisme a Tarragona

Delta de l´Ebre. Foto: Wikipedia Commons

Tarragona , una província catalana plena de contrastos, ofereix algunes de les rutes de senderisme més impressionants d´Espanya. Des dels paisatges únics del Delta de l'Ebre fins a les majestuoses muntanyes dels Ports, els amants de la natura troben aquí un paradís per descobrir. Les rutes de senderisme a Tarragona no només brinden l'oportunitat de fer exercici, sinó també de submergir-se a la rica història i cultura de la regió.

Aquest article guia els lectors a través de les millors rutes de senderisme a Tarragona, destacant els senders més pintorescos i emocionants. S´exploren les meravelles naturals del Parc Natural del Delta de l´Ebre, les desafiants rutes dels Ports i els encantadors camins de l´interior de la província. A més, s'esmenten opcions per als aficionats a la bicicleta i s'hi inclouen punts d'interès propers com Montblanc, Tarragona ciutat i Reus , per enriquir l'experiència dels visitants.

Senderisme al Parc Natural del Delta de l'Ebre

El Parc Natural del Delta de l'Ebre ofereix una experiència única per als amants del senderisme i la natura. Amb els seus paisatges diversos i la seva rica biodiversitat, aquest paratge natural té un encant especial que atrau visitants de tot el món.

Els senders del Delta de l'Ebre permeten explorar llacunes, dunes i el curs del riu, brindant oportunitats incomparables per a l'observació d'aus i la immersió a la natura.

Ruta de les llacunes: Observació d'aus

Les llacunes del Delta de l'Ebre són un paradís per als aficionats a l'ornitologia. La ruta que recorre aquestes llacunes ofereix punts d'observació privilegiats per veure una gran varietat d'aus aquàtiques. Des de la Casa de Fusta, que acull el museu ornitològic del Parc Natural, els visitants poden iniciar un recorregut pels principals miradors de la zona.

La llacuna de l'Encanyissada, la més gran del Delta, i la llacuna de la Tancada són parades obligatòries en aquest itinerari. Els miradors estratègicament ubicats, com el Mirador de l'Embut i el Filtre Verd, permeten contemplar espècies com corbs marins, ardeides, flamencs i ànecs. Per a una experiència més enriquidora, es recomana portar prismàtics i una guia d'aus per identificar les diferents espècies que habiten en aquests aiguamolls.

Camí de sirga: Seguint el curs del riu

El camí de Sirga , una ruta que segueix l'antic traçat utilitzat pels navegants per remuntar el riu Ebre, ofereix una perspectiva única del Delta. Aquest sender, condicionat per recórrer-se a peu o amb bicicleta, no té desnivell i és ideal per gaudir del bosc de ribera i els paisatges fluvials.

El recorregut, que va des de la Gola de Migjorn fins a Amposta, està senyalitzat i permet descobrir indrets d'interès com les restes de la Sínia, l'illa de Sapinya i l'illa de Gràcia. Un punt destacat és el bosc de la Comandanta, una mostra ben conservada del bosc de ribera. El sender també passa per Sant Jaume d'Enveja, on els caminants tenen l'opció de travessar el riu i visitar l'Ecomuseu.

Sender de les dunes: Entre mar i terra

Per a aquells que busquen una experiència costanera, el sender de les dunes a la platja de Riumar és una opció imperdible. Aquesta platja, que s'estén gairebé per quatre quilòmetres, està flanquejada per un bell conjunt de dunes naturals. Per preservar aquest ecosistema únic, s'han instal·lat passarel·les de fusta que permeten recórrer la zona sense fer malbé les dunes.

La platja de Riumar , a més de ser un lloc ideal per al senderisme, és molt apreciada pels windsurfistes a causa de les seves condicions de vent. El passeig per aquest corriol ofereix vistes impressionants del mar i l'oportunitat d'observar la flora i fauna característiques dels ecosistemes dunars. Des d'aquí, els visitants també tenen accés al punt d'observació del Garxal, especialment recomanat per albirar aus a l'alba i al vespre.

Platja de Riumar. Foto: Flickr

Rutes de senderisme a Els Ports

El Parc Natural dels Ports ofereix algunes de les rutes de senderisme més impressionants de Tarragona. Amb els seus paisatges diversos i desafiadors, aquest parc atrau excursionistes de tots els nivells. Aquí es presenten tres rutes destacades que mostren la bellesa i la varietat del terreny als Ports.

Ascens al Mont Caro: El sostre de Tarragona

El Mont Caro, amb 1.441 metres d'alçada, és el cim més alt de la província de Tarragona. Aquesta ruta ofereix vistes panoràmiques impressionants que abasten des dels Pirineus fins a l'illa de Mallorca, incloent-hi el Delta de l'Ebre.

L´ascensió al Mont Caro té una dificultat considerable:

Desnivell: Més de 1.200 metres des del Barranc de la Caramella fins al cim. Distància: Aproximadament 8,5 quilòmetres de pujada. Pendent mitjana: 20% a la pujada.

És fonamental preparar-se adequadament per a aquesta exigent caminada. Es recomana portar bastons per alleujar la fatiga muscular i una alimentació adequada per prevenir esgotament. El terreny presenta trams complexos que requereixen lús de les mans en alguns punts.

Al cim, a més de les impressionants vistes, hi ha panells informatius sobre la fauna local i les característiques del paisatge. És possible veure el Delta de l'Ebre des d'aquest punt privilegiat .

Ruta dels Estrets d'Arnes: Canons i barrancs

Els Estrets d'Arnes ofereixen una experiència única al cor del Parc Natural dels Ports. Aquesta ruta segueix el curs del riu Estrets, travessant un espectacular congost de parets verticals.

Característiques de la ruta:

Recorregut: Lineal, anada i tornada pel mateix camí.

Distància total: Aproximadament 5 quilòmetres.

Dificultat: baixa, amb un desnivell suau després del descens inicial.

El corriol discorre paral·lel al riu, permetent gaudir de salts d'aigua i gorgs cristal·lines. El Toll Blau, l'únic toll on està permès el bany, és un punt destacat del recorregut amb les aigües turqueses.

Estrets d'Arnes. Foto: Wikipedia Commons

Camí de Paüls a Alfara: Boscos mediterranis

Aquesta ruta, encara que no es proporcionen detalls específics als punts clau, probablement travessa els típics boscos mediterranis dels Ports . Aquests senders solen oferir una mostra representativa de la flora local, incloent pins, alzines i arbustos aromàtics característics de la regió.

Els camins entre Paüls i Alfara tenen l?avantatge de mostrar el paisatge interior del parc, allunyat de les zones més freqüentades. Això permet als senderistes submergir-se en la tranquil·litat i la bellesa natural dels Ports, gaudint de la diversitat botànica i, possiblement, albirant fauna local.

Senders de l'interior de Tarragona

L' interior de Tarragona ofereix una varietat de rutes de senderisme que permeten als visitants submergir-se a la rica història i als impressionants paisatges naturals de la regió. Des de pobles medievals fins a boscos frondosos i formacions rocoses úniques, aquestes rutes tenen alguna cosa per a tots els amants de la natura i la cultura.

Ruta de Siurana: Un poble de llegenda

Siurana , ubicat a la comarca del Priorat, es troba en un entorn natural únic. Aquest poble, situat al cim d'un turó, ofereix vistes impressionants del pantà i les muntanyes circumdants. La història de Siurana està envoltada de llegendes, com la del rei moro Abengalbón, que suposadament es va llançar des dels penya-segats abans de ser capturat pels cristians.

El sender que condueix des del poble fins al pantà de Siurana és una experiència inoblidable. Tot i que el camí és costerut i té trams amb escales, és relativament fàcil de seguir. El pantà de Siurana és ideal per al senderisme, oferint diverses rutes que permeten recórrer les ribes i gaudir de les vistes dels penya-segats i les muntanyes.

Pels aficionats a la fotografia, Siurana presenta oportunitats úniques. Tant el poble com el pantà ofereixen paisatges espectaculars que capturen l´essència de la regió.

Camí de Prades a La Febró: Boscos de castanyers

Les Muntanyes de Prades són l'escenari perfecte per als amants dels paisatges de tardor i els boscos de castanyers. Una ruta circular de 3,6 quilòmetres ofereix una experiència encantadora, especialment durant la temporada de castanyes.

El sender comença amb un camí clar i ascendent, oferint belles vistes de les muntanyes. A mesura que s'endinsa al bosc, els caminants es troben envoltats de castanyers. La recol·lecció de castanyes és una activitat divertida per a tota la família, amb fruits que cauen naturalment dels arbres.

Tot i que la ruta pot ser concorreguda, especialment durant la temporada alta, ofereix una experiència única per gaudir de la natura i els colors de tardor. Cal tenir en compte que la disponibilitat de castanyes pot variar segons la temporada i l'any.

Sender circular de Montblanc: Història medieval

Montblanc , coneguda com la "Vila Vermella" pels seus edificis de marès vermellós, és el punt de partida per a una fascinant ruta circular. Aquest corriol, que comença a l'Ermita de San José, té una distància de 15,06 quilòmetres i un desnivell de 553 metres.

La ruta segueix inicialment el GR 171 en direcció al Barranc de la Vall, oferint una combinació de desafiament físic i bellesa paisatgística. El camí travessa diversos terrenys, des de barrancs fins a zones boscoses, i permet als senderistes submergir-se en la rica història i l'entorn natural de la regió.

Montblanc també és famosa per la celebració de la diada de Sant Jordi, durant la qual els carrers i places de la vila s'engalanen amb els colors de les cases nobles, i les torres i muralles es decoren, creant un ambient medieval únic.

Aquestes rutes de l'interior de Tarragona no sols ofereixen experiències de senderisme excepcionals, sinó que també permeten als visitants connectar amb la història, la cultura i la naturalesa de la regió. Des dels paisatges llegendaris de Siurana fins als boscos de tardor de Prades i l'atmosfera medieval de Montblanc, cada sender té el seu propi encant i atractiu únic.