Els pitjors paranys per a turistes: 5 llocs que has d'evitar durant les vacances

L'icònic Pedra Do Telégrafo de Rio de Janeiro (Brasil) és un paratge turístic molt visitat. Es va popularitzar a les xarxes socials a causa de les fotos on la gent sembla penjar d'un penya-segat. Tot i que sembla que s'arrisquen per una imatge, no és res més que una il·lusió òptica. Si vols recrear aquesta fotografia, has de saber una cosa.

Una trista realitat: prepara't per fer fila per poder fer aquesta foto. Suposo que la decisió d'anar-hi depèn de si creus que val la pena esperar per hores.

Llac Luyang: Yangzhou, Xina

Navegar en canoa pel llac Luyang a Yangzhou, Xina, és una destinació turística molt popular, però està sobrevalorada. Tot i que promet una experiència única i inoblidable per explorar un ecosistema divers, les fortes pluges poden enterbolir l'aigua amb escombraries. Fins i tot cal anar amb compte amb els caimans. Tot i que a les fotos a internet llueix preciós i d'un verd brillant, en realitat no és més que un llac tèrbol.

Aquest tipus d'imatges es prenen des d'un angle en particular però no es veu així en realitat. Tot i que pot ser una experiència divertida, no esperis l'aigua verda de la foto.

Chai Lai Orchid: Chiang Mai, Tailàndia Aquesta popular destinació turística promet experiències inoblidables amb elefants; tot i això, cal desconfiar del seu encant. En fotografiar aquests gentils gegants, un s'adona de com és de petit en comparació amb ells. Cal no subestimar la naturalesa juganera de les cries d'elefant. A una dona li va agafar la faldilla, i la càmera va capturar el seu intent d'escapament. Encara que pugui semblar un somni, no hem d'oblidar que són animals salvatges.

Això vol dir que tenen reaccions impredictibles. Tot i que sona divertit, pot convertir-se en un malson, així que tingues això en compte a l'hora de planejar una visita aquí.

Platja de Diamants de Gel: sud d'Islàndia

Potser la Platja de Diamants de Gel no és tan enlluernadora com la pinten. És cert que la sorra negra i els icebergs brillants de la glacera creen un espectacle surrealista, però la realitat dista molt de les fotos que has vist. El nombre d'iceberg pot variar segons la temporada i altres factors. Compte! No et deixis enganyar per la publicitat.

L'experiència en aquesta destinació pot ser molt variada. Així que tingues-ho en compte si planeges viatjar aquí per aconseguir la foto icònica.

Llacs de sal de l'oasi de Siwa: Egipte

L'oasi de Siwa té un encant únic que fa que els visitants hi vulguin tornar. Encara que no és tan bulliciosa com el Caire, aquesta petita comunitat ofereix diverses atraccions, les més importants són els llacs de sal (n'hi ha centenars). L'alta concentració de sal fa que els turistes no es puguin enfonsar. Tot i això, pot ser que la realitat no coincideixi amb la pintoresca imatge d'un llac cristal·lí.

En canvi, es tracta d'aigua molt salada que fins i tot pot provocar una lleugera sensació de cremor. Tot i així, prepara't per viure una experiència oasi diferent a Siwa.