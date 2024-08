Airbnb ofereix la possibilitat de dormir a la casa de la nina de Polly Pocket

Airbnb ofereix als seus usuaris la possibilitat de reservar una nit en una rèplica a mida real de la casa-cofre de la nina Polly Pocket, informa en un comunicat aquest dimecres.La iniciativa forma part de la celebració del 35è aniversari de la nina, i els hostes podran reservar la casa Slumber Party Fun retro de dues plantes, en una estada "plena de sorpreses nostàlgiques que transportaran els hostes a la seva infància".La casa estarà ubicada al poble de Littleton (Massachusetts, Estats Units) i compta amb més de 12 metres d'alçada, i ofereix la possibilitat d'explorar la casa, fer servir els accessoris de bellesa del canell o agafar els aliments 'retro' que estaran a la nevera, entre altres activitats.Els interessats podran sol·licitar reservar una de les tres estades d'una nit que tindran lloc del 12 al 14 de setembre, per a quatre hostes cadascuna, a un preu de 89 dòlars (81,4 euros) per persona.L'estada es podrà reservar a partir del 21 d´agost a partir de les 15 hores i fins al 29 d´agost a les 8.59 hores, i entre el 16 de setembre i el 6 d´octubre la casa realitzarà 21 experiències per a 12 hostes casa una.