Castellfollit de la Roca: un poble medieval amb vistes impressionants

Castellfollit de la Roca - Aj. de Castellfollit de la Roca

Castellfollit de la Roca és una joia amagada a la província de Girona, Catalunya. Aquest pintoresc poble medieval, situat a la comarca de la Garrotxa a prop d'Olot, captiva els visitants amb la seva ubicació única sobre un penya-segat de roca basàltica. La seva silueta impressionant, amb cases que semblen brollar de la mateixa roca, ofereix un espectacle visual que deixa sense alè els qui el contemplen.

Més enllà de la seva bellesa arquitectònica, Castellfollit de la Roca hi té molt a oferir. Els viatgers es poden perdre als seus estrets carrers empedrats, explorar els voltants naturals plens de meravelles volcàniques, visitar museus que expliquen la història local, i gaudir d'experiències úniques que només aquest racó de Catalunya pot oferir. Aquest article guiarà el lector a través dels encants i els secrets d'aquest poble extraordinari, revelant per què és una destinació imperdible per als amants de la història, la natura i la cultura.

L'encant del nucli antic

Castellfollit de la Roca té un encant especial gràcies al nucli antic, que s'alça sobre un impressionant penya-segat basàltic. Els estrets carrerons empedrats del poble desemboquen a l'antiga església de Sant Salvador, situada a l'extrem de la cinglera, on hi ha un mirador amb unes vistes privilegiades.

El recorregut pel nucli antic comença a la Plaça de Catalunya, construïda recentment. Des d'allà, els visitants es poden endinsar als carrers de la part vella del poble, que coincideixen en part amb l'antiga via romana Annia. Al llarg del camí, es poden apreciar les façanes de les cases construïdes amb roques volcàniques de la zona, cosa que permet conèixer de prop l'arquitectura tradicional de Castellfollit de la Roca.

El carrer Major és l'eix principal que travessa el poble de punta a punta, des de l'entrada del nucli antic fins al mirador de Josep Pla. Aquest mirador ofereix unes vistes impressionants del paisatge circumdant, amb les muntanyes, valls i formacions volcàniques. Al costat del mirador hi ha l'antiga església de Sant Salvador, del segle XIII, que avui dia funciona com a sala d'exposicions temporals.

Castellfollit de la Roca compta amb senyalització en braille de diferents punts d'interès turístic que conformen l'itinerari circular pel nucli antic. Aquest itinerari permet fer els carrers del poble, arribar als miradors de la paret basàltica i visitar l'antiga església, oferint una experiència accessible per a tots els visitants.

El traçat medieval de Castellfollit de la Roca, amb els carrers estrets i empedrats, les cases de pedra volcànica i la ubicació privilegiada sobre el penya-segat, fan d'aquest poble un lloc únic i encantador que mereix ser explorat amb calma.

Meravelles naturals circumdants

Castellfollit de la Roca es troba envoltat per un entorn natural excepcional, amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa com a principal atractiu. Aquest parc, considerat el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica, compta amb una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de lava. La seva orografia, sòl i clima proporcionen una vegetació variada i exuberant, amb alzinars, rouredes i fagedes de gran valor paisatgístic.

El parc natural ofereix diversos itineraris pedestres senyalitzats que permeten explorar els llocs més interessants, com ara la Fageda d'en Jordà, el volcà del Croscat i el volcà de Santa Margarida. Aquests itineraris connecten amb la xarxa de senders Itinerànnia, brindant accés a peu a qualsevol punt de la Garrotxa, el Ripollès o l'Alt Empordà.

Formacions de basalt

La paret de basalt sobre la qual s'assenta Castellfollit de la Roca té més de 50 metres d'alçada i gairebé un quilòmetre de longitud. Aquesta formació impressionant és el resultat de l'acció erosiva dels rius Fluvià i Toronell sobre les restes dels corrents de lava procedents d'erupcions volcàniques ocorregudes fa milers d'anys. La superposició de dues colades de lava, una de 217.000 anys provinent de Batet i una altra de 192.000 anys originària dels volcans de Begudà, ha donat lloc a aquesta singular paret basàltica amb formes prismàtiques i de lloses.

Flora i fauna local

La Garrotxa presenta dos tipus diferents de paisatge vegetal: el mediterrani, caracteritzat per la presència d'alzines, i el centreeuropeu atlàntic, amb roures i faigs de diverses espècies. Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han identificat més de 1.170 espècies de plantes superiors i diverses plantes rares a la flora catalana.

Aquesta diversitat d'entorns inclou una fauna molt variada, amb espècies de gran interès, especialment invertebrats. Al parc natural es coneixen prop de 300 espècies diferents de vertebrats, de les quals 52 són mamífers, 198 aus, 13 amfibis, 18 rèptils i 11 peixos. Pel que fa als invertebrats, hi ha més de 164 espècies registrades d'invertebrats no artròpodes, 20 artròpodes i més de 1.000 insectes.

Museus únics de Castellfollit

Castellfollit de la Roca acull dos museus singulars que mereixen una visita. El Museu de l'Embotit ofereix una exposició permanent sobre la història de la conservació de la carn, mostrant eines i màquines utilitzades en els darrers 150 anys, fotografies antigues i vídeos que recorden la tradicional matança casolana. Els visitants poden tastar productes típics de la comarca.

D'altra banda, el Museu del Vietnam, inaugurat el 2003, aplega una àmplia col·lecció de material utilitzat pels Estats Units i els seus aliats durant la Guerra del Vietnam. Exposa uniformes, equip, material sanitari, banderes capturades, fotografies inèdites preses per soldats, documents personals com ara cartes i diplomes, armes i municions de l'època. Amb sis sales temàtiques, és considerat únic a Europa per la seva exhaustiva recopilació d'objectes relacionats amb aquest conflicte bèl·lic.

A més d'aquests museus, l'antiga església de Sant Salvador, del segle XIII, avui funciona com a sala d'exposicions temporals. Després de patir danys per terratrèmols i la Guerra Civil, va ser reconstruïda i acull mostres de pintura, així com els gegants i capgrossos de la vila. Pujar a la torre del campanar permet gaudir d'impressionants vistes de la vall i apreciar l'alçada a què s'assenta Castellfollit de la Roca.

Experiències imperdibles per a visitants

Castellfollit de la Roca ofereix experiències úniques que permeten als visitants submergir-se al seu encant medieval i gaudir del seu entorn natural privilegiat. Des de passejades per senders panoràmics fins a degustacions de productes locals, aquest poble té alguna cosa especial per a cada viatger.

Passeig per la passarel·la sobre el riu Fluvià

Una de les activitats imprescindibles és recórrer la passarel·la de fusta que s'estén sobre el riu Fluvià, als peus del penya-segat basàltic. Aquest breu passeig ofereix vistes espectaculars de les cingleres verticals sobre les quals s'assenta el poble i permet apreciar la bellesa de l'entorn fluvial, especialment a la primavera quan la vegetació està en la seva màxima esplendor.

El recorregut també passa pel pont de ferro situat sota l'autovia Besalú-Olot i al costat de l'antic pont de pedra en ruïnes, oferint una perspectiva única d'aquestes estructures. Encara que el sender de Can Talla-rames té un tram curt una mica desplomat i amb certa altura sobre el riu, hi ha una cinta de seguretat per agafar-se si cal.

Degustació de productes locals

Castellfollit de la Roca i la comarca de la Garrotxa són coneguts per la seva rica gastronomia basada en productes locals de qualitat. Els visitants poden tastar embotits tradicionals al Museu de l'Embotit, on també s'exposa la història de la conservació de la carn i les eines utilitzades en el passat.

A més, els restaurants del poble ofereixen plats típics elaborats amb ingredients frescos de la zona, com els famosos fesols de Santa Pau (mongetes blanques) o la carn de vedella de la Garrotxa. Assaborir aquestes menges mentre es gaudeix de les vistes al penya-segat és una experiència culinària inoblidable.

Fotografia del poble des de diferents angles

Castellfollit de la Roca és un paradís per als amants de la fotografia gràcies a la seva ubicació singular i la seva arquitectura medieval. Des del mirador de Josep Pla, situat al costat de l'església de Sant Salvador, es poden capturar imatges panoràmiques del poble enfilat sobre el precipici i la vall circumdant.

Un altre punt de vista privilegiat es troba al pont de fusta sobre el riu Fluvià, des d'on s'aprecien les impressionants cingleres basàltiques en tota la seva esplendor. Passejar pels estrets carrerons empedrats del nucli antic també ofereix oportunitats per fotografiar racons amb encant i detalls arquitectònics únics.

Una bellesa única

Castellfollit de la Roca es revela com un destí que captiva per la seva bellesa única i la seva rica història. Aquest poble medieval, enfilat en un penya-segat basàltic, no només ofereix vistes impressionants, sinó que també ofereix als visitants l'oportunitat de submergir-se a la cultura catalana. El nucli antic, amb carrers empedrats i cases de pedra volcànica, té un encant especial que transporta els viatgers a una altra època.

Més enllà del seu atractiu arquitectònic, Castellfollit de la Roca destaca pel seu entorn natural privilegiat i els seus museus singulars. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb les seves formacions geològiques úniques i la seva biodiversitat, és un paradís per als amants de la natura. Per la seva banda, els museus de l'Embotit i del Vietnam ofereixen experiències culturals inusuals. En resum, aquest petit poble català té un gran impacte en els que el visiten deixant records duradors i el desig de tornar.