Explora rutes de senderisme per Tarragona: top 10 imprescindibles

Tarragona, una joia de la costa mediterrània, ofereix un paradís per als amants del senderisme. Les rutes de senderisme per Tarragona combinen bellesa natural, història i aventura en un sol paquet. Des de cascades amagades fins a miradors amb vistes impressionants, aquesta regió té alguna cosa per a cada tipus de caminant. La diversitat de paisatges i la riquesa cultural fan que explorar aquestes sendes sigui una experiència única i inoblidable.

Aquest article presenta les deu rutes de senderisme a Tarragona que no es poden perdre. S'endinsa en cascades i gorgs naturals que refresquen l'ànima, miradors que deixen sense alè, i camins plens d'història i de llegendes. Ja sigui per a una escapada de cap de setmana o unes vacances més llargues, aquestes rutes prometen aventures emocionants i moments de connexió amb la natura. Prepareu-vos per descobrir els tresors amagats que el senderisme a Tarragona té per oferir.

Cascades i gorgs naturals imprescindibles

La província de Tarragona és un tresor natural que allotja algunes de les cascades i gorgs més impressionants de la regió. Aquestes meravelles naturals ofereixen als visitants l´oportunitat de refrescar-se i gaudir de paisatges únics. A continuació, es presenten tres destinacions imprescindibles per als amants del senderisme i la natura.

Els Gorgs de La Febró

Al cor de les Muntanyes de Prades, a prop del petit poble de La Febró, hi ha un veritable paradís de cascades i gorgs naturals. Els Gorgs de La Febró és un conjunt de tres gorgs que han guanyat popularitat entre els visitants per la seva bellesa natural i aigües cristal·lines.

El recorregut comença al riu Gorg, on els senderistes creuen per petites pedres per endinsar-se en un bosc encantador. La primera parada és “El Gorg”, el gorg més gran i concorregut. Amb el seu impressionant salt d'aigua, aquest lloc és perfecte per fer una capbussada refrescant.

Continuant el sender, els visitants arriben a "El Gorguet", un gorg més petit però igualment encantador. La seva tranquil·litat i privadesa la converteixen en un refugi ideal per a aquells que busquen un moment de pau a la natura.

La joia de la corona és "El Gorg de la Gorguina", el tercer i més famós gorg de la ruta. Amagada entre arbres, aquest gorg ofereix un ambient idíl·lic i màgic. Envoltada de pedres i amb una tranquil·litat absoluta, és el lloc perfecte per submergir-se a les aigües fresques del riu i escapar-se de la calor de l'estiu.

És important tenir en compte que, per la seva popularitat, els Gorgs de La Febró pot estar molt concorregut durant els mesos d'estiu. Per gaudir al màxim de l'experiència, us recomanem que visiteu el lloc d'hora al matí o fora de la temporada alta.

La Font de la Llúdriga

Considerada el naixement del Riu Brugent, La Font de la Llúdriga és un tresor amagat a l'encantador poble de Capafonts. Aquesta font, coneguda per ser la més abundant de la zona, es troba en un entorn màgic envoltat d'una vegetació espessa que crea un ambient fresc i ombreig.

El camí fins a la Font de la Llúdriga és accessible per a visitants de totes les edats, fet que la converteix en una destinació ideal per a famílies. El sender travessa un bosc de somni, oferint una experiència inoblidable per als amants de la natura.

En el trajecte, els caminants poden fer una parada a les Tosques de Capafonts, un conjunt de gorgs naturals que rivalitzen en bellesa amb els Gorgs de la Febró. Aquestes formacions aquàtiques afegeixen un toc d'encant extra al recorregut.

La Font de la Llúdriga es caracteritza per la seva ubicació única, just a la confluència del barranc de les Gralles amb el de la Pixera. Els arbres circumdants, que arriben fins a 10 metres d'alçada, creen un dosser natural que impedeix que la llum penetri directament, mantenint l'àrea fresca fins i tot els dies més calorosos de l'estiu.

El Toll de l'Ou

Amagat a la Serra del Montsant, a la comarca del Priorat, hi ha el Toll de l'Ou, una de les piscines naturals més fascinants i menys conegudes de Tarragona. Aquest lloc únic consta de tres gorgs successius, cadascun més impressionant que l'anterior.

El principal atractiu del Toll de l'Ou és la transparència cristal·lina de les aigües, que conviden a submergir-se i gaudir d'un bany refrescant. A més, a causa de la seva ubicació remota, aquests gorgs ofereixen una tranquil·litat i pau difícils de trobar a altres llocs més populars.

Tot i això, arribar al Toll de l'Ou requereix cert esforç. La ruta està classificada com de dificultat exigent, cosa que la converteix en un desafiament emocionant per als senderistes més experimentats. L'orientació pot ser complicada, per la qual cosa es recomana portar un mapa i seguir atentament les marques del Gran Recorregut (GR)171.

Per gaudir al màxim del Toll de l'Ou, és aconsellable visitar-lo durant les estacions més humides de l'any, ja que a l'estiu els gorgs es poden assecar. Aquesta característica fa que cada visita sigui única, segons les condicions climàtiques i el cabal de l'aigua.

Miradors espectaculars de Tarragona

Tarragona ofereix alguns dels miradors més impressionants de la regió, on els visitants poden gaudir de vistes panoràmiques que abasten des de les muntanyes fins a la mar Mediterrània. Dos dels miradors més destacats són La Mola de Colldejou i el Mont Caro, cadascun amb les seves característiques úniques i vistes espectaculars.

La Mola de Colldejou

La Mola de Colldejou és una ruta circular de 7,6 km que ofereix una experiència de senderisme desafiant però gratificant. Aquesta ruta, considerada difícil per molts, sol portar al voltant de 3 hores i 6 minuts per completar-se. El recorregut comença a la població de Colldejou i segueix una pista de terra que s'endinsa al bosc.

A mesura que els senderistes avancen, es troben amb el Morral del Tomaquet i després arriben al Coll de Freginals. Des d'aquí, el camí es torna més rocós i clar, oferint les primeres vistes impressionants del paisatge circumdant. En acostar-se al cim de La Mola, els excursionistes poden explorar la cova de la Mola abans d'arribar al cim.

Des del cim, en un dia clar, es pot contemplar gran part de la província de Tarragona. Les vistes inclouen des de Tarragona i Reus fins a la costa de Montroig, les Muntanyes de Prades i el Montsant. Més a prop, es pot veure el castell d'Escornalbou i el parc eòlic. La torre carlina al cim de la Mola afegeix un toc històric al paisatge.

Pels més aventurers, continuar més enllà de la Torre de la Mola porta a un petit estany que gairebé sempre té aigua. Des del Portell de les Processons, es pot contemplar la vall de l'Ebre a la distància.

El Mont Caro

El Mont Caro, amb 1.441 metres d'alçada, és el cim més alt de la província de Tarragona i forma part del Parc Natural dels Ports. Aquest colós domina la plana de Tortosa i és fàcilment reconeixible per les dues antenes que coronen el cim.

L'ascens al Mont Caro es fa per la carretera del Cargol, una via sinuosa que serpenteja fins al cim. Un cop al cim, els visitants es troben amb un mirador equipat amb panells informatius que ajuden a identificar els elements del paisatge ia aprendre sobre la fauna local.

Les vistes des del Mont Caro són veritablement espectaculars. En dies clars, la vista abasta des dels Pirineus fins a l'illa de Mallorca, passant per l'impressionant Delta de l'Ebre. La cimera està coberta d'antenes i acull una imatge de la Mare de Déu, però aquestes estructures modernes no resten bellesa al panorama natural que es estén a totes direccions.

És important destacar que el Mont Caro es troba en una zona declarada parc natural el 2001, reconeguda per la seva riquesa botànica i faunística. De fet, és la reserva més important de cabra hispànica a tot l'Estat espanyol.

Tant la Mola de Colldejou com el Mont Caro ofereixen experiències úniques per als amants del senderisme i les vistes panoràmiques. Tot i això, és important tenir en compte que aquestes rutes poden ser desafiants i requereixen una bona preparació física i equip adequat.

Rutes amb història i llegendes

Tarragona no sols ofereix paisatges impressionants, sinó també rutes plenes d'història i llegendes que captiven els visitants. Dos dels destins més fascinants són Els Avencs de La Febró i El Congost de Fregarau, cadascun amb la seva pròpia història única i bellesa natural.

Els Avencs de La Febró

Els Avencs de La Febró és un dels llocs més visitats de la regió, gràcies a la seva accessibilitat i bellesa natural. Aquestes esquerdes impressionants tenen 30 metres de profunditat, 300 metres de llargada i 8 metres d'amplada. Tot i la seva mida, queden ocultes per la vegetació circumdant, cosa que afegeix un element de sorpresa per als visitants.

La història dels Avencs és tan fascinant com la seva geografia. Aquestes esquerdes han servit de refugi per a personatges històrics notables. Entre ells, destaca el General Juan Prim i Prats, originari de Reus, que va arribar a ser President del Govern d'Espanya el 1869. Segons l'espeleòleg Joan Ferraté, el general es va ocultar en aquests avencs el 1843, durant les guerres carlines.

Un altre personatge interessant associat amb Els Avencs és el contrabandista Josep Ferrer i Grau. Es diu que Jaume Ferrer i Grau, possiblement relacionat amb Josep, va extreure estalactites i estalagmites de les esquerdes després de reformar-ne l'accés. Aquestes formacions van ser comprades per Macià Vila, un empresari català i amic íntim de Prim, per instal·lar-les a una masia.

Per als aventurers, Els Avencs amaga dues coves, una d'elles força gran. Els visitants poden explorar-les amb una llanterna o frontal, donant curs al seu esperit explorador. És important tenir en compte que l'accés a aquestes esquerdes era més difícil i perillós en el passat, cosa que afegeix una capa addicional de misteri a la seva història.

El Congost de Fregarau

El Congost de Fregarau és un congost impressionant format pel riu Montsant entre la Serra de la Llena i la del Montsant. Aquest lloc tranquil respira pau i ofereix un paisatge únic on l'aigua s'obre pas tímidament entre roques arrodonides imponents que recorden el massís rocós de Montserrat.

L'accés al Congost de Fregarau es fa a través de les Cadolles Fondes, unes basses esculpides pel curs de l'aigua. Aquests gorgs naturals són un dels principals atractius de la ruta, oferint un lloc irresistible per banyar-se refrescant. El curs de l'aigua en aquesta zona evoca imatges dels Estrets dels Ports d'Arnes, un altre lloc de gran bellesa natural a la regió.

Al final del recorregut, els visitants hi troben l'Ermita de Sant Bartomeu de Fregarau, una joia arquitectònica d'estil romànic. Al costat de l'ermita es troba la cova on va viure el Frare Guerau a l'edat mitjana, afegint un toc d'història antiga a la ruta.

La història de l'ermita de Sant Bartomeu és fascinant. Fundada pel frare Guerau, va servir com a hospital durant èpoques d'epidèmies. No obstant això, va estar abandonada durant gran part del segle XX fins que, a la dècada dels 70, va ser restaurada a la seva antiga esplendor.

Tant Els Avencs de La Febró com El Congost de Fregarau ofereixen als visitants una combinació única de bellesa natural i història rica. Aquestes rutes no només permeten als senderistes gaudir de paisatges impressionants, sinó també submergir-se a les llegendes i al passat de la regió de Tarragona. Cada pas en aquests camins és un viatge a través del temps, recordant als visitants les històries fascinants que han donat forma a aquests indrets al llarg dels segles.