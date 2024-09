Bolets a Barcelona: rutes imprescindibles per buscar-los

Foto: Freepik

La cerca de bolets a Barcelona és una experiència fascinant que ens connecta amb la natura i ens ofereix deliciosos tresors culinaris. Com a amants de la micologia, hem explorat els millors llocs al voltant de la Ciutat Comtal per trobar aquestes joies del bosc.

En aquest article, compartirem les nostres rutes preferides per buscar bolets, des de l´impressionant Parc Natural del Montseny fins als racons més propers de Collserola i la Serra de Marina.

Ens endinsarem al paradís micològic del Montseny, on la diversitat de fongs és sorprenent. Després descobrirem les sorpreses que amaga Collserola, pràcticament a les portes de Barcelona. P

or últim, explorarem la Serra de Marina, un lloc menys conegut però igualment ric en bolets. Prepara't per a una aventura plena d'aromes, colors i sabors únics que només la natura pot oferir.

Parc Natural del Montseny: Un paradís micològic

El Parc Natural del Montseny és un veritable tresor per als amants dels bolets a Barcelona. Aquest enclavament únic ofereix una diversitat micològica sorprenent, convertint-lo en una de les destinacions favorites dels boletaires de tot Catalunya. La combinació de boscos mixtos de faigs, roures i pins crea l'ambient perfecte per al creixement d'una gran varietat de fongs.

Espècies comunes al Montseny

Al Montseny podem trobar una àmplia gamma de bolets comestibles i no comestibles. Entre les espècies més buscades hi ha els ceps (coneguts localment com a ceps), les trompetes de la mort i els rovellons (rovellons). També és comú trobar exemplars de Macrolepiota procera, Amanita rubescens i Xerocomus subtomentosus.

La diversitat de microclimes al parc afavoreix l'aparició de diferents tipus de bolets al llarg de la temporada. A la primavera, podem trobar múrgoles i bolets de impuls. Al final de l'estiu, apareixen els bolets primerencs de boscos de pi alpí, com el rossinyol o cabreta. Ja a la tardor, és el moment dels higròfors, l'orella i les trompetes dels morts.

Rutes recomanades

Per buscar bolets al Montseny, hi ha diverses rutes que podem seguir. Una opció interessant és explorar els voltants de Gualba, un municipi ubicat al parc. Aquí, la vegetació humitejada per les pluges tardorenques crea condicions ideals per al creixement de bolets. Una altra zona prometedora és El Brull, a l'entrada del parc, on els senders que parteixen del poble ens porten a àrees riques en fongs.

Viladrau mereix una menció especial, ja que és la zona on la temporada de bolets s'estén durant més temps, durant gairebé cinc mesos. Aquí podem trobar senderoles, múrgoles de bosc i marsuelles. La Riera d'Arbúcies, un petit riu envoltat de natura, també és un lloc excel·lent per a la recerca de bolets.

Consells de seguretat

La cerca de bolets a Barcelona, especialment al Montseny, requereix prendre certes precaucions per garantir una experiència segura i respectuosa amb l'entorn. Aquí hi ha alguns consells importants:

Identificació correcta: És crucial saber identificar les espècies comestibles i distingir-les de les tòxiques. La Generalitat de Catalunya ofereix un certificat gratuït que ensenya les diferents espècies de bolets i com caminar per la muntanya de manera segura. Equip adequat: Portem sempre una navalla per tallar els bolets sense fer malbé el miceli i un cistell de vímet per permetre que les espores caiguin al bosc i es reprodueixin. Respecte a lentorn: Anem en grups reduïts i respectem les regles de la zona i els horaris establerts per evitar aglomeracions. Coneixement del terreny: Familiaritzem-nos amb l'àrea abans d'endinsar-nos-hi. Portem mapes i GPS per evitar perdre'ns. Companyia: Sempre és recomanable anar acompanyats i mantenir contacte visual i verbal constant. Condició física: Adaptem la velocitat i el desenvolupament de la cerca a la nostra capacitat física i edat per evitar riscos innecessaris. Hora de sortida: Matinem per tenir més possibilitats de trobar bolets i evitar les hores de més afluència. Consulta amb experts: Si tenim dubtes sobre la comestibilitat dels bolets recol·lectats, consultem sempre amb un expert abans de consumir-los.

Recordem que el Parc Natural del Montseny és un espai protegit, per la qual cosa cal ser especialment curosos i respectuosos amb l'entorn. Seguint aquests consells, podrem gaudir d'una experiència segura i enriquidora a la recerca de bolets a Barcelona, aprofitant al màxim allò que aquest paradís micològic té per oferir-nos.

Collserola: Bolets a les portes de Barcelona

Collserola és un paradís micològic a les portes de Barcelona. Aquest parc periurbà de 11.000 hectàrees ofereix una experiència única per als amants dels bolets. La seva proximitat a la ciutat el converteix en una destinació ideal per a una escapada ràpida a la recerca d'aquests tresors culinaris.

Zones més productives

A Collserola, les zones més productives per a la cerca de bolets es troben principalment al sud de la serra. Els alzinars són particularment rics en diversitat fúngica. Algunes de les àrees més prometedores inclouen Can Coll, Can Cerdà, Can Valldaura, Can Busquets, Can Borrell, La Rierada, Sant Medir i Can Catà. Recentment, s'hi han afegit noves zones d'exploració com ara Font Groga, Font d'en Sert i el Bosc Papiol.

La temporada de bolets a Collserola sol començar a mitjan octubre i, si les condicions són favorables, es pot estendre fins a principis de l'hivern. És important tenir en compte que, a causa de la seva altitud relativament baixa i els seus pendents assolellats, la temporada aquí és més tardana en comparació amb les muntanyes de més altitud.

Espècies típiques de Collserola

Collserola acull una gran varietat de bolets comestibles i no comestibles. Entre les espècies més buscades a les pinedes trobem:

Rovelló vinader (Lactarius vinosus) Pinatell o rovelló (Lactarius deliciosus) Rubiol de bosc o xampinyó de bosc (Agaricus silvicola) Fredolic o negreta (Tricholoma terreum) Apagallums (Macrolepiota procera)

Als alzinars, podem trobar espècies com:

Ou de reig (Amanita caesarea), encara que és rara a Collserola Carlet (Hygrophorus russula) Plora (Russula virescens) Trompeta (Craterellus cornucopioides) Sureny de l'encina (Leccinellum lepidum)

És important esmentar que a Collserola també hi ha bolets tòxics, com l'Amanita phalloides, coneguda com a "fong de la mort". Per això, és crucial tenir coneixements sòlids sobre identificació de bolets abans de recol·lectar-los.

Accés i transport

Un dels grans avantatges de Collserola és el fàcil accés des de Barcelona. Hi ha diverses opcions per arribar al parc:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): Les estacions de Baixador de Vallvidrera, Planes, Floresta, Valldoreix i Sant Cugat són punts d'accés convenients. També es pot fer servir el Funicular de Vallvidrera des de l'estació de Peu de Funicular.

Metro: Les línies 3 i 11 tenen estacions properes al parc.

Renfe: Les estacions al Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Torre Baró i Cerdanyola del Vallès ofereixen accés al parc.

Autobusos: Diverses línies de TMB (Transport Metropolità de Barcelona) tenen parades a prop del parc.

Bicicleta: És una excel·lent opció per explorar el parc i els seus voltants.

Cotxe: Tot i que es recomana limitar-ne l'ús per raons ambientals, hi ha aparcaments disponibles a prop del Centre d'Informació i en llocs més apartats com el Cementiri de Collserola.

Per gaudir al màxim de la cerca de bolets a Barcelona, és recomanable arribar d'hora a Collserola, especialment a les zones més concorregudes. Això no només augmenta les possibilitats de trobar bolets, sinó que també ajuda a evitar les hores de més afluència de visitants.

Serra de Marina: Diversitat fúngica a prop de la ciutat

La Serra de Marina, situada a prop de Barcelona, és un tresor micològic que ofereix una gran diversitat de bolets. Aquesta zona, amb una ubicació geogràfica privilegiada, es troba en una regió biogeogràfica mediterrània que alberga una notable riquesa d'espècies i sistemes naturals. L'orientació dels vessants i la proximitat al mar creen condicions ideals per al creixement d'una àmplia varietat de fongs.

Rutes per a principiants

Per als novells a la recerca de bolets a Barcelona, la Serra de Marina ofereix rutes accessibles i segures. Una de les millors opcions és començar pels senders propers a Sant Jeroni de la Murtra, on hi ha un camp de sauzgatillos ben conservat. Aquesta zona, amb una longitud d'uns 300 metres, no és només rica en diversitat fúngica, sinó que també ofereix un entorn natural impressionant.

Una altra ruta recomanada per a principiants és la que recorre la riera de Canyet. Aquest sender, d'aproximadament 200 metres, és ideal per observar sauzgatets de dimensions remarcables i altres espècies de fongs que creixen en ambients humits. És important mantenir un pas tranquil i observar acuradament el terra i la vegetació circumdant per identificar els bolets.

Bolets comestibles més freqüents

A la Serra de Marina, els aficionats als bolets a Barcelona poden trobar diverses espècies comestibles. Entre les més comunes es troben:

Rovellons (Lactarius deliciosus): Aquests bolets de color ataronjat són fàcils d'identificar i es troben principalment a zones de pins.

Xampinyons silvestres (Agaricus arvensis): Creixen en praderies i zones obertes, i són molt apreciats pel seu sabor.

Bolets de card (Pleurotus eryngii): Es desenvolupen en zones de cards i són conegudes pel seu exquisit sabor.

Boletus edulis: Encara que menys comuns, aquests apreciats fongs es poden trobar en algunes àrees boscoses de la serra.

És fonamental recordar que, encara que aquestes espècies són comestibles, sempre s'ha de consultar amb un expert abans de collir o consumir qualsevol bolet.

Precaucions a tenir en compte

En buscar bolets a Barcelona, específicament a la Serra de Marina, és crucial seguir certes precaucions per garantir una experiència segura i respectuosa amb el medi ambient:

Identificació precisa: Mai recol·lecti bolets que no pugui identificar amb absoluta certesa. En cas de dubte, és millor deixar-les al seu lloc. Equip adequat: Utilitzeu una cistella de vímet per transportar els bolets, cosa que permet la dispersió d'espores. Eviteu les bosses de plàstic, ja que poden causar la fermentació dels bolets. Respecte a l'entorn: No utilitzeu rastellets ni eines que puguin fer malbé el terra. Talleu els bolets amb una navalla, deixant la base perquè puguin regenerar-se. Quantitat moderada: Recolliu només el que consumiu i deixeu prou exemplars per mantenir l'equilibri de l'ecosistema. Àrees permeses: Assegureu-vos de recol·lectar bolets només en àrees on estigui permès. Algunes zones de la Serra de Marina poden tenir restriccions. Clima i temporada: Les millors èpoques per buscar bolets a Barcelona solen ser la tardor i la primavera, depenent de les pluges. Estigui atent a les condicions climàtiques. Companyia: És recomanable anar acompanyat i mantenir contacte visual i verbal constant per evitar perdre's. Consulta amb experts: Abans de consumir els bolets recol·lectats, és aconsellable que un micòleg expert els revisi per garantir-ne la comestibilitat.

La Serra de Marina ofereix una experiència única per als amants dels bolets a Barcelona. La seva diversitat fúngica, combinada amb paisatges impressionants i una ubicació propera a la ciutat, la converteixen en una destinació ideal per als aficionats a la micologia. Això no obstant, és fonamental abordar aquesta activitat amb respecte, coneixement i precaució per gaudir de manera segura i sostenible de la riquesa natural que ens ofereix aquest entorn privilegiat.