Olot acollirà la XXIX trobada anual de la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya

Olot (Girona) acollirà el 10 i 11 d'abril del 2025 la XXIX trobada anual de la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya, ha anunciat aquest dissabte el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en una visita a la Fira de Sant Lluc de la ciutat al costat de l'alcalde, Josep Berga.

Sàmper ha explicat que també es tractarà "la cuina volcànica i l'enogastronomia, ja que es farà l'any que Catalunya serà la Regió Mundial de la Gastronomia", informa la Conselleria en un comunicat.

"El turisme a Olot ia la Garrotxa és un referent, amb espais com la Fageda d'en Jordà o els paisatges volcànics, i és una aposta del turisme català", ha afegit sobre la trobada d'aquesta xarxa, conformada per 240 oficines i punts d'informació on hi treballen més de 600 persones.