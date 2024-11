Barcelona i Amsterdam comparteixen les visions sobre la gestió del turisme

Turistes passejant per la Rambla de Barcelona. Foto: Europa Press

El tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, s'ha reunit aquesta setmana amb el seu homòleg a Amsterdam, Sofyan Mbarki , per intercanviar idees i compartir polítiques sobre la gestió del turisme a les respectives ciutats .

Durant la trobada, tots dos representants van discutir estratègies innovadores per aconseguir que el turisme generi un major impacte positiu en les economies locals i beneficiï directament els ciutadans. Els temes abordats van incloure la sostenibilitat, la digitalització i la col·laboració publicoprivada com a pilars fonamentals per assolir. aquests objectius.

Barcelona i Amsterdam enfronten reptes similars a l'àmbit turístic, encara que els seus contextos presenten també diferències. Les dues ciutats són destinacions turístiques de renom a Europa, cosa que els planteja desafiaments com la massificació, la saturació d'infraestructures i l'impacte sobre els residents locals. Tot i això, Barcelona, com que és una ciutat mediterrània, experimenta un turisme estacional més accentuat durant els mesos d'estiu, mentre que Amsterdam, amb el seu enfocament en el turisme cultural i el seu atractiu durant tot l'any, rep una afluència més constant de visitants.

Per abordar aquests reptes, Valls i Mbarki van tractar temes clau com ara la regulació i el control de l'oferta d'allotjament turístic. En aquest aspecte, les dues ciutats han adoptat polítiques de control sobre plataformes de lloguer a curt termini, com Airbnb, buscant reduir la pressió als mercats d'habitatge i assegurar que els residents no es vegin desplaçats per la creixent demanda turística. Així mateix, van discutir les estratègies d'habitatge que tots dos municipis estan implementant per equilibrar les necessitats dels residents amb el desenvolupament del turisme.

Els representants també van intercanviar experiències sobre com enfortir el comerç local i preservar els establiments emblemàtics, en un esforç per protegir la identitat dels barris històrics i el patrimoni cultural de cada ciutat. En aquest sentit, tant Barcelona com Amsterdam estan explorant mesures per protegir l'autenticitat dels espais urbans i evitar la “gentrificació turística”, que tendeix a transformar el teixit comercial en àrees centrades exclusivament en el consum turístic, desplaçant els negocis tradicionals.

Totes dues ciutats reconeixen la necessitat d'un enfocament turístic més sostenible i han identificat el desenvolupament de polítiques conjuntes i la cooperació entre els sectors públic i privat com a elements crucials per al futur del turisme urbà. Amb iniciatives compartides i adaptades als seus respectius contextos, busquen promoure un turisme que sigui beneficiós tant per als visitants com per a les comunitats locals, protegint el patrimoni cultural i garantint una sostenibilitat més gran en el desenvolupament turístic.