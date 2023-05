Abel Caballero, elegit president de la FEMP

El PP obtindria la majoria absoluta a Ferrol, la fregaria a Lugo i pugnaria amb el BNG a Pontevedra per ser la força més votada, segons el sondeig de seguiment ('tracking poll') realitzat per GAD3 a través de FORTA per a la Corporació de la Ràdio Televisió de Galícia (CRTVG).



El sondeig de la CRTVG, que consisteix en enquestes telefòniques 26 dies previs a la jornada electoral i se centra a les set principals ciutats gallegues, situa el PP també com el partit més votat a les ciutats de la Corunya, Ourense i Santiago, mentre que Vigo seria l'única plaça on els socialistes continuarien ostentant aquesta condició, amb una àmplia majoria absoluta de 19-20 regidors.



Juntament amb Vigo, la ciutat de Ferrol és l'única en què el sondeig reflecteix amb seguretat que hi hauria una majoria absoluta del PP amb 13 regidors, mentre que el PSdeG perdria l'alcaldia amb set regidors, el BNG pujaria a tres actes i Ferrol a Comú baixaria a dos.



A Lugo, aquesta enquesta situa el PP a la vora de la majoria absoluta amb una forquilla de 12 a 13 regidors, mentre que al PSdeG li atribueix entre 7 i 8 regidors i al BNG ho deixa amb els cinc que van aconseguir a les municipals del 2019.



A Pontevedra, els populars pugnarien amb el BNG per ser la força més votada, ja que a tots dos partits l'enquesta els atribueix forquilles de 10 a 11 regidors, mentre que al PSdeG els deixa amb els 4 que ja van aconseguir el 2019. No obstant, amb aquests resultats, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores podria retenir l?alcaldia amb el suport dels socialistes.







Llegir més a Galiciapress