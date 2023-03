Una marmota aquest estiu a la zona de Vallter, al Ripollès. | @EP

La vall de Camprodon és un espai natural situat al nord de la província de Girona , en plena serralada pirinenca. Està delimitat per algunes grans altures, la més gran de totes el pic de Bastiments que arriba als 2.881 metres, seguit del pic de la Dona i la serra de Costabona, que marquen la divisòria entre la comarca espanyola del Ripollès i la francesa del Vallespir .

El seu territori està format pels termes municipals de Camprodon. Llanars, Molló, Sant Pau de Seguies, Vilallonga de Ter i Setcases, que és una zona amb un patrimoni històric i artístic important, tals com les esglésies de Sant Cristòfol de Beget , del monestir de Sant Pere de Camprodon i de Sant Martí de Vilallonga de Ter , entre d'altres, així com els museus Isaac Albéniz i de la Retirada de 1939 i el famós pont a Camprodon.

Esquí a Vallter 2.000 | Pau-Ignasi de Dalmases



D'altra banda, aquesta zona està enclavada al parc natural regional de les Capçaleres del ter i del Fresser que té una superfície de 14.750 hectàrees repartides pels municipis de Setcases, Vilallonga de Ter, Pardins, Molló, Planoles, Queralbs i Ribes de Fresser . En aquest hàbitat propici ronden en llibertat nombroses espècies , com la perdiu blanca, el trencalòs, el mussol pirinenc, l'àliga daurada, el gat salvatge, la marta o la marmota.



Doncs bé, al terme de Setcases, una minúscula localitat que no arriba als dos-cents habitants, hi ha una de les millors estacions d'hivern de Catalunya, la de Vallter 2000 . Especialitzada en l'esquí alpí i surf de neu, compta amb tretze pistes d'esquí de muntanya i tres de freeride , la cotes de les quals van dels 2.000 a 2.535 metres i un desnivell de 535 metres. S'utilitzen deu remuntadors i s'ofereixen quatre itineraris de muntanya: el Clot, el Bac, el Camí Vell i l'Enric Planella , que van des de 1.950 metres d'extensió, el primer a 3.100, el darrer.

Raquetes de neu. | Pau-Ignasi de Dalmases

A més de l'esquí alpí i de muntanya, els amants dels esports d'hivern poden fer descens en trineus , raquetes de neu i, per a les més petites, hi ha també un jardí de neu i mini club . Es disposa de guies de muntanya, guarda esquís, escola d'esquí, lloguer de material, centre mèdic, venda de forfets, foodtruck, cafeteria, restaurant i allotjaments, així com pàrquing i zona de pícnic.



Més informació a: info@vallter2000.cat