Viatge al passat. Barcelona ha patit un canvi dràstic a l'últim segle, passant de ser una ciutat de províncies a una de les destinacions més desitjades per al turisme mundial. Per això, pocs recorden com lluïa la ciutat abans de la transformació que va patir als Jocs Olímpics del 1992.

Aquest dimecres, a CatalunyaPress us compartim una nova publicació del tuiter El Boig de Can Farfga ( @BoigBCN) , un compte dedicat a la recopilació de vídeos de la Barcelona i Catalunya d'antany, i que sens dubte heu de seguir si voleu fer una passejada per el passat.

A continuació, podeu veure com eren la Plaça Catalunya i la Rambla l'any 1954: