A un músic li van extirpar un tumor cerebral a Itàlia la setmana passada en una cirurgia de nou hores que va passar despert i completament conscient mentre tocava el saxofon. El pacient home de 35 anys es va sotmetre dilluns a la intervenció a l'Hospital Internacional Paideia de Roma i va ser donat d'alta dijous a la matinada.

El Dr. Christian Brogna, neurocirurgià i expert en cirurgia despert, va dir a CBS News que el tumor es va extirpar amb èxit i que no hi va haver impactes negatius en el pacient. Brogna va dirigir un equip internacional altament especialitzat de 10 membres per al procediment, utilitzant tecnologia puntera.

"El tumor estava ubicat en una àrea molt complexa del cervell ", va dir Brogna. "A més, el pacient és esquerrà. Això complica les coses perquè les vies neuronals del cervell són molt més complicades".

El metge va dir que el seu pacient, que ha estat identificat només com a CZ, va tocar el tema principal de la pel·lícula de 1970 "Love Story" i l'himne nacional italià en diversos moments durant la cirurgia.

Durant la preparació meticulosa per a la cirurgia, CZ havia dit a l'equip mèdic que preservar la seva habilitat musical era essencial per a ell.

"Tocar un instrument significa que pots entendre la música, que és una funció cognitiva alta. Significa que pots interactuar amb l'instrument, pots coordinar les dues mans, pots exercitar la memòria, pots explicar perquè la música és matemàtica, pots prova la visió perquè el pacient té a veure l'instrument, i pots provar la manera com el pacient interactua amb la resta de l'equip", va dir.

Brogna, que ha realitzat centenars de cirurgies cerebrals despert, va dir que la clau per dur a terme una operació tan complexa era la preparació."Cada pacient és únic, cada cervell és únic, per la qual cosa realment necessitem conèixer molt bé el pacient", va dir a CBS News.

Imatges de l'operació publicades per l'hospital

Durant un període d'uns 10 dies abans de l'operació, el pacient es va reunir sis o set vegades amb l'equip mèdic. Va dir que era important que els cirurgians respectessin els desitjos del pacient quant a quines funcions consideraven més importants preservar. El procés va conduir al que Brogna va anomenar "una cirurgia massivament adaptada".

Durant els preparatius per a aquesta i qualsevol altra cirurgia cerebral, Brogna va dir que l'equip analitza la persona íntegrament, no només la patologia. "Quan operem al cervell, estem operant en el sentit d'un mateix, per la qual cosa hem d'assegurar-nos de no danyar el pacient com a persona: la seva personalitat, la manera com sent les emocions, la manera com viu la vida. El pacient et dirà el que és important a la seva vida i és la teva feina protegir els seus desitjos”, va dir.

El període de preparació també assegura que el pacient conegui tots els detalls del procediment abans que passi. Durant la cirurgia, això ajuda a garantir que romanguin callats i col·laboratius, sense por, va dir Brogna, i va afegir que hi ha una atmosfera de "gran calma, gran silenci" a la sala d'operacions durant el procediment. A banda del saxofon, és clar, en aquest cas.

Brogna va dir sentir-se orgullós que el seu pacient hagi pogut tornar a la vida normal, i orgullós que amb cada operació s'avanci en el coneixement d'aquesta branca de la medicina.

“ Cada cirurgia és una finestra al cervell, a com funciona, i mentre aprenem, prenem en compte la persona en la seva totalitat: la seva vida, la seva passió, els seus passatemps, la seva feina ”, va dir el cirurgià. "Aquest és l'objectiu".