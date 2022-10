Increïbles imatges de l'enfrontament entre un home i un ós . Un escalador al Japó va aconseguir lluitar utilitzant les seves tècniques de karate contra un ós gran i molt enfadat mentre s'aferrava a un penya-segat de pedra calcària. Les imatges mostren el terror veritable que va passar l'home en ser atacat per l'animal.

L'home estava descendint per la Muntanya Futago, en un parc nacional a l'oest de Tòquio (Japó) , obrint-se pas amb compte per una pila de pedra calcària, quan va ser sorprès pel furiós ós. "Vaig ser atacat per un ós al darrere mentre baixava per la carena rocosa de la muntanya Futago", va escriure l'escalador en la descripció del vídeo, que ja acumula més d'1,2 milions de visites a YouTube. "No vaig tenir més remei que enfrontar-lo", va dir.

Emergint sobtadament darrere d'una cresta rocosa, es pot veure l'ós llançant-se cap a l'escalador a tota velocitat. L'ós estava 'protegint el cadell'



L'escalador, amb coneixements de karate, es va defensar de l'ós amb puntades de peu i cops de puny, abans de començar a pujar de nou per la carena per la qual havia estat baixant.

"Mirant cap enrere al vídeo, sembla que l'ós em va atacar per protegir el cadell" , va dir l'escalador.

La trobada, que va tenir lloc a principis d'aquest mes, va ser gravada en una cambra adherida al casc d'escalada.