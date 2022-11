Imatges del caçador - PACMA

Un impactant vídeo s'ha viralitzat a les xarxes socials després de ser publicat per PACMA aquest dimecres. A les imatges es pot veure un caçador amb diverses perdius mortes -una penja dels seus genitals i les altres de la seva escopeta- mentre crida "viva Espanya" i diverses ximpleries.

"La realitzades superant la ficció", ha afirmat el partit animalista en un tuit recollit per CatalunyaPress. "Gràcies per fer-nos campanya cada dia, senyors caçadors", continua PACMA en to irònic.

"Recordeu que els vots d'aquestes persones valen el mateix que els nostres" , conclou PACMA al compte de Twitter, adjuntant unes imatges que podrien posar en perill la teoria de l'evolució de Darwin.