Foto: FCB

Aquest dimecres 9 de novembre el Barça ha publicat un vídeo en què es veu com diferents grues comencen a enderrocar part de la tercera graderia (la més alta) del gol sud de l'Spotify Camp Nou.

D'aquesta manera, continua l'avenç de les obres de l'estadi, que va començar el mes de setembre passat amb la retirada del videomarcador situat a la mateixa zona de l'estadi.

El club ha anunciat que aprofita l'aturada de la lliga per la disputa del mundial per avançar als treballs... tot i que el primer equip femení del conjunt blaugrana jugarà dos partits de la fase de grups de la Champions al Camp Nou els dies 24 de novembre i 21 de desembre.

Per la seva banda, els de Xavi Hernández no tornaran a actuar com a locals a l'estadi fins a mitjans de gener.

Pots consultar el vídeo de l'enderrocament en aquest enllaç .