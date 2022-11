Ruïnes, cadàvers i gent fugint en estat de pànic va ser una constant a la Barcelona del 1938, que va ser bombardejada en reiterades ocasions per avions enviats per Francisco Franco en col·laboració amb els feixistes de Benito Mussolini.

A les imatges es pot veure una ciutat molt diferent de l'actual, totalment destrossada i amb ambulàncies es porten els ferits després dels bombardejos.

Les víctimes ocasionades pels bombardejos aeris i navals sobre la població civil, tant a la zona sota control dels rebels com a la zona republicana, supera la xifra de 12.000. Més del 90% d'aquestes víctimes residia en territori republicà: unes 5.500 a Catalunya (2.500 a la ciutat de Barcelona), prop de 2.500 al País Valencià i prop de 1.000 tant a Andalusia com a Madrid i al País Basc , segons dades publicades per la Generalitat.

El nombre de morts a la zona franquista a causa dels bombardejos va ser de 1.088 si prenem com a referència les xifres ofertes pels mateixos vencedors a la guerra.