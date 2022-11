Cotxe incendiat @ep

Aquest dimecres es va incendiar un taxi a l'avinguda Diagonal de Barcelona i aquest divendres han transcendit les imatges dels fets. Al vídeo publicat pel compte d'Instagram @bcnlegenz i recollit per CatalunyaPress , es pot veure el vehicle cremar al mig d'un dels carrers més populars de Barcelona.

El foc ha començat cap a les 19.01 hores, quan el vehicle s'ha incendiat "per causes que encara no se saben", i cap persona ha resultat ferida.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i un camió dels Bombers.