Madrid el 1936 ´- Ministeri de Cultura

El Ministeri de Culutra ha publicat al seu canal de Youtube sobre com es va defensar Madrid davant la invasió per part de les tropes feixistes del general Francisco Franco a la Guerra Civil .

El document, que va ser publicat el 1936 , narra com es va articular la resistència madrilenya per evitar que la capital de la república espanyola caigués en mans de Franco. Va ser dirigit per Ángel Villatoro . i comença amb l'actriu Montserrat Blanch, vestida de maja, recitant una arenga patriòtica convidant els madrilenys a emular els gloriosos fets del 2 de maig de 1808.