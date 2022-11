Foto: Youtube

Nadales, arbres, pessebres... El Nadal ja és a tocar, ia part de l' All I Want for Christmas is you de Mariah Carey, hi ha una cançó nadalenca que Espanya espera cada any amb ànsies: la nadala de Leticia Sabater . De normal, cada any sorprèn molt, però aquest any s'ha superat mostrant en una de les parts del videoclip com un Rei Mag li practica el sexe oral al costat de la xemeneia.

La nova cançó de l'artista catalana es diu "Pare Noel lléname el tanke", títol que ja dóna pistes de per on aniran els trets. Però la polèmica i l'atreviment de Sabater és la seva millor carta, aconseguint més de 200.000 visites en tan sols un dia.

Algunes de les frases que es poden escoltar a la lletra són "esta cenorra se está calentando, Papá Noel, tú y yo, la party la terminamos a cuatro patas y chingando", o bé "lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque”. Tota una poetisa nadalenca.

Les seves nadales anteriors no tenen tampoc desaprofitament: