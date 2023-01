Kate Winslet @ep

Kate Winslet ha ajudat una jove periodista a fer la primera entrevista i el vídeo del moment ara s'ha tornat viral. Al vídeo, l'estrella d'Avatar: The Way of Water es va asseure per a una entrevista amb una noia que va admetre que estava una mica nerviosa. "És la meva primera vegada", va dir la periodista.

Winslet es va inclinar cap endavant i va dir: " És la primera vegada que ho fas? D'acord, bé, endevina què. Quan fem aquesta entrevista, serà l'entrevista més increïble que hàgim fet. I saps per què? Perquè hem decidit que així serà" .

Mentre la periodista reia nerviosa, Winslet va continuar: "Llavors, hem decidit ara mateix, tu i jo, que aquesta serà una entrevista realment fantàstica. I em pots preguntar el que vulguis i no has de tenir por, tot serà increïble ".

A continuació, podeu veure el vídeo: