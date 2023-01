El Càrtel Jalisco Nova Generació, de Mèxic, ha llançat un vídeo on mostren les seves armes i amenacen les persones que cometin actes en nom de la seva organització. Tot amenitzat amb una cançó mexicana que, pel seu ritme, treu una mica de serietat al missatge.

"Fins al gos de casa seva els mataré per caminar dient que són Càrtel Jalisco Nova Generació i per fer mamades en nom de la nostra empresa. No creguis que per estar a la presó no et farem res, perquè si és necessari fins i tot dins ens posarem per tu", comença dient el membre del càrtel.

A continuació, podeu veure les imatges: