Un passatger de l'avió de Yeti Airlines que es va estavellar aquest diumenge a la ciutat nepalesa de Pokhara , matant els 68 passatgers i 6 tripulants que anaven a bord, va aconseguir gravar les imatges de l'interior de l'avió en els segons abans d'estavellar-se.

Les imatges, fumades per Sonu Jaiswal, mostren els passatgers somrient mentre l'avió vola sobre les cases. La càmera tremola sobtadament, sescolta als passatgers cridar i després la pantalla es torna negra.

A continuació, podeu veure el vídeo:

El Govern del Nepal ha conformat una comissió amb representants de diverses institucions per investigar l?accident després de trobar la caixa negra aquest dilluns. L'Oficina d'Investigacions i Anàlisi per a la Seguretat de l'Aviació Civil de França (BEA, per les sigles en francès) també ha informat de l'enviament dels seus experts.



L'avió havia sortit de Kàtmandu a les 10.33 (hora local) i, per causes desconegudes, es va estavellar durant la seva maniobra d'aproximació a l'aeroport internacional de Pokhara, a la vall del riu Seti. Les autoritats descarten que hi pugui haver supervivents entre les persones que viatjaven a bord --68 passatgers i quatre tripulants--.