Captura de pantalla del moment / Twitter @wallstwolverine

TVE ha viscut un moment molt embaràs després que un home comencés a insultar el president del Govern en directe. Ha passat al programa 'Parlando Claro' d'aquest dimecres, quan l'equip del programa s'havia desplaçat a Cazalegas (Toledo), en referència a un radar mòbil privat.

"Que et voti Txapote, Sánchez, que et voti Txapote", responia l'entrevistat després de la primera pregunta. El reporter aguanta bé el tipus i intenta reconduir la situació per centrar-se en el tema que els ocupa, encara que la situació empitjora per moments.

L?home reclama que els mitjans de comunicació estiguin al servei del poble i comença a proferir una llarga llista d?insults contra Pedro Sánchez. "Socialista, fill de puta, genocida. ¡Que et donin per cul, Sánchez!", crida davant l'estupor de tots els presents.

En un altre vídeo que grava el mateix durant la connexió i en els instants posteriors a sortir de càmera, es veu com amenaça l'equip de reporters: "No t'acostis a mi, fill de puta de la tele. Et mato a hòsties. Fora de el meu puto poble, us mato a tots dos a hòsties. Xupassangs, fills de puta, manipuladors".