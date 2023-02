Metre de Madrid / Comunitat de Madrid

La fi de les màscares al transport públic va ser una de les notícies d'aquesta setmana. És per això que Sandra Mir, una reportera d' Informativos Telecinco, es va desplaçar al metro de Madrid per deixar constància del canvi.

El problema és que la seva intenció era entrar al vagó per una porta i sortir per una altra, amb el poc marge que hi ha per fer-ho, ja que la parada del metro dura tot just uns segons.

Quan estaven a punt de baixar del vagó, van sonar els senyals acústics que avisaven del tancament de portes, i la reportera es va afanyar a sortir... però el càmera no va tenir temps de fer-ho. L'escena és digna de veure i es va quedar com un dels moments més divertits dels informatius.