Fotograma del vídeo / Youtube

L'Institut Oceanogràfic Woods Hole dels EUA ha publicat un vídeo inèdit en què es poden veure les ruïnes enfonsades del Titanic per celebrar el 25è aniversari de la pel·lícula de James Cameron. El vaixell més famós de la història es va trobar al setembre de 1985 gràcies a una expedició de l'institut nord-americà, liderat per Robert Ballard, en cooperació amb el centre francès "Institut français de recherx pour l'exploitation de la mer" (IFEMER). Nou mesos més tard, el juliol del 1986 , van tornar al lloc i van gravar el vídeo.

Un dels escenaris més mítics de la pel·lícula és la proa , on els protagonistes Jack i Rose estenen els seus braços per sentir la brisa marina. Aquesta zona del vaixell es va mantenir intacta malgrat els anys. Aquí tens les imatges per veure com es conserva el vaixell.